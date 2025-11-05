El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Xabi Alonso, con cara de circunstancias en Anfield. Phil Noble (Reuters)
Análisis

Anfield retrata las carencias del Real Madrid

Sin ritmo suficiente para plantar cara a un Liverpool mucho más agresivo en los duelos, los blancos sucumbieron en otro partido de tronío y avivan las dudas que dejó el derbi y acalló el clásico

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

El Real Madrid pudo salir chorreado este martes de Anfield. No ocurrió por la simple razón de que tiene bajo palos al mejor portero del ... mundo, uno que come en la mesa a la que se sientan los más grandes de todos los tiempos. Un Liverpool que venía en horas bajas pasó por encima de un equipo que concurrió al templo de Merseyside con la moral por las nubes, registros históricos y un técnico que estaba recibiendo una lluvia de parabienes. Todo eso queda puesto en tela de juicio a raíz de lo ocurrido en el recinto 'red', donde el conjunto dirigido por Arne Slot desencadenó una tormenta que se llevó por delante a los visitantes. Aunque Xabi Alonso tratase de poner paños calientes a una derrota que pudo ser mucho más dura y mostrase una preocupante falta de autocrítica, lo cierto es que el duelo con el vigente campeón inglés volvió a poner de manifiesto las carencias de una escuadra que necesita mejorar en muchas facetas para recuperar el trono europeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3

    La razón por la que hay una ikurriña con un escudo del Athletic en Saint James Park
  4. 4

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  5. 5 El municipio vizcaíno que aspira a tener la «espectacular» iluminación de Navidad de Ferrero Rocher
  6. 6

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  7. 7

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  10. 10 Un siglo de menús entre obreros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Anfield retrata las carencias del Real Madrid

Anfield retrata las carencias del Real Madrid