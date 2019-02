Octavos de final | Ida El Barça, a superar en Lyon sus complejos europeos Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. / AFP Sólo ha marcado un gol y ha logrado un empate en las últimas cinco salidas en eliminatorias de Liga de Campeones, con cuatro derrotas muy dolorosas, pero Valverde y sus jugadores quieren arrancarse la espina P. RÍOS Barcelona Martes, 19 febrero 2019, 08:02

«Esa copa tan linda y deseada por todos», como la calificó Leo Messi en el discurso a los aficionados del Barça en agosto con motivo del Trofeo Joan Gamper, ya está aquí. El equipo de Ernesto Valverde no sólo necesita este martes un buen resultado en Lyon en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, sino que también se autoexige una actuación convincente que acabe con los miedos que se han apoderado del conjunto azulgrana cuando llegan las eliminatorias europeas y juega lejos del Camp Nou. También quiere el vestuario culé eliminar las sospechas de plantilla treintañera (Piqué, Alba, Busquets, Rakitic, Messi, Luis Suarez…) que en febrero ya va con la lengua fuera y no puede competir al ritmo alto que imponen conjuntos como el propio Olympique de Lyon, joven, atlético y descarado.

La Copa de Europa se ha convertido en una obsesión para el Barça, en un sueño positivo, pero también en una espina clavada que ha creado una herida que no se cierra. La escuadra de Valverde volvió a realizar una gran fase de grupos, con una victoria como modelo por el fútbol realizado y los goles, el 2-4 en Wembley ante el Totenham. Pero nada de eso cuenta cuando llegan los cruces y toca desplazamiento. El 1-1 de la pasada temporada en la ida de octavos en Londres ante el Chelsea fue un espejismo (no hay que olvidar los tres postes del conjunto inglés) porque el 3-0 y el KO de Roma ya recordó más al 4-0 en París y al 3-0 de Turín (2016-17) y al 2-0 ante el Atlético (2015-16).

Cuando ocurre tantas veces, con dos entrenadores distintos, no hay casualidades ni accidentes. Algo pasa y Valverde espera que jugadores más jóvenes como Dembélé, Coutinho, Lenglet, Semedo, Sergi Roberto o Aleñá asuman responsabilidades cuando los veteranos pidan aire. También confiaba en el protagonismo con balón de Arthur, pero el centrocampista brasileño está lesionado, como Cillessen, Vermaelen o Rafinha, mientras que Sergi Samper y Todibo fueron los descartes por decisión técnica.

Sí entró Samuel Umtiti entre los 21 convocados dos meses y medio después de su último partido, un oasis, porque aquel día en el Wanda reaparecía. El cartílago de su rodilla es un misterio, pero él quiere enfrentarse al Lyon, su club de origen. Lo tiene difícil para desbancar a Piqué y Lenglet. Tres jugadores se quedarán en la grada, uno de los porteros del filial que han viajado, Ezkieta, y el lateral senegalés Wague, también del B, tienen muchos números.

«Llevamos tiempo esperando este partido, hay ganas de jugar la eliminatoria, ellos son un gran equipo, no ha perdido ningún partido aún y en su estadio son temibles. Tienen un gran juego de ataque, será un partido complicado», comentó Valverde, quien no quiere le hablen más de Roma: «Cuando nos tocó la Roma todos hablaban del rival más flojo que podía tocar, tuvimos el 4-1 en la ida... A estos partidos no se puede venir con la guardia baja, lo tenemos que tener muy en cuenta mañana. Pero no hemos hablado de la Roma estos días, no es cuestión de darse latigazos siempre. Está bien por un tiempo».

El Lyon tiene la baja de su capitán y jugador más determinante, el talentoso zurdo Nabil Fekir, sancionado por acumulación de amarillas en una primera fase que el equipo francés acabó invicto, con una victoria de prestigio ante el Manchester City de Pep Guardiola (1-2) y cinco empates, eso sí, tres de ellos en un Groupama Stadium en el que no se ha mostrado solvente. En Ligue 1, donde el todopoderoso PSG es inalcanzable, es tercero a cuatro puntos de la segunda plaza que ocupa el Lille, señal de su irregularidad. Sí es el único equipo que ha derrotado en la competición al PSG hace un par de semanas. Tiene las dudas del central belga Denayer y del centrocampista Ndombélé.

«Paradójicamente, cuando más se acerca el partido tengo más la impresión de que somos favoritos. Tenemos que ser moderados. Podemos hacerlo, hemos demostrado que podemos elevar el nivel contra los grandes equipos. Pero también tenemos que tener humildad», explicó Bruno Genesio. su entrenador, quien espera que la baja de Fekir no se note: «Es nuestro capitán, nuestro líder técnico. es difícil jugar sin él, sobre todo en casa, donde puede ser muy decisivo y en este tipo de partidos es muy bueno. Pero creo que un equipo tiene que ser capaz de afrontar las ausencias». No ocultó que Messi es su gran preocupación: «El Barça tiene a un jugador fuera de lo normal, Messi. Contra el Valladolid el pasado sábado estuvo menos bien de lo habitual, pero marcó un gol, dio dos asistencias y si el portero no está en una gran tarde se lleva por lo menos otros tres goles. Es un genio y estoy convencido de que estará bien mañana. ¿Un marcaje individual? Eso es obsoleto».

Alineaciones probables:

Olympique de Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Mendy, Ndombélé, Tousart, Aouar, Moussa Dembélé y Memphis Depay.

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arturo Vidal, Messi, Suárez y Dembélé.

Árbitro: Cüneyt Çakir (Turquía).

Estadio y horario: OL Arena. 21:00 h. (Movistar Liga de Campeones).