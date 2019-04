Llorente y Laporte, cara y cruz en el Manchester City-Tottenham Laporte y Llorente. El riojano marcó el gol que dio el pase a su equipo a semifinales de la Champions mientras que el francés cometió dos errores que supusieron sendos goles del rival BRUNO VERGARA Jueves, 18 abril 2019, 00:05

Fernando Llorente y Aymeric Laporte han sido claros protagonistas del vibrante y loco partido entre el Manchester City y el Tottenham de cuartos de final de la Champions. La cara y la cruz. Y es que mientras el exdelantero del Athletic anotaba el tanto que daba a su equipo el billete para semifinales, el excentral rojiblanco aún se lamentaba de los dos graves errores iniciales que costaron sendos goles en contra al City. Al final, un 4-3 insuficiente (el VAR anuló el 5-3 en el descuento) para los de Pep Guardiola, que no pudieron levantar el 1-0 que traía de ventaja el conjunto de Mauricio Pochettino de la ida.

El encuentro comenzó con ritmo. Tanto que en apenas 11 minutos ya se habían marcado cuatro goles. Nada más comenzar, a los 4 minutos, el City igualaba la eliminatoria gracias a Sterling. Se las prometían felices los de Guardiola, pero poco les duró la alegría. En tan sólo 6 minutos el Tottenham logró dar la vuelta al partido. Dos graves errores de Laporte fueron aprovechados por el surcoreano Son para firmar una remontada exprés. En la primera acción el francés despejó muy flojo con su pierna derecha y casi pareció un pase para el atacante de los Spurs que, con la bola en la frontal, batió a Ederson Moraes. No habían pasado ni dos minutos cuando el jugador de Agen volvió a pifiarla. Bernardo Silva jugó para Laporte que, absolutamente solo y sin presión, controló fatal y le regaló el balón a Lucas Moura. El Tottenham salió a la contra y, otra vez Son, hizo el segundo. 1-2 y la eliminatoria muy cuesta arriba para el City, que necesitaba tres goles para meterse en semifinales.

La decepción de la afición 'citizen' se convirtió al instante en esperanza con el empate de Bernardo Silva. Once minutos de juego y el luminoso ya mostraba un increíble 2-2. Ver para creer... y vuelta a empezar. Diez minutos más tarde Sterling volvía a poner al City en ventaja. El milagro de la remontada era posible. El marcador, no obstante, no se volvió a mover hasta el descanso. Poco antes Fernando Llorente había entrado en el campo en sustitución de Sissoko.

Ya sobre el terreno de juego, el riojano pudo ver cómo Agüero conseguía el pase momentáneo a semifinales para los locales. 4-2 y media hora de juego por delante. Tiempo suficiente para que Llorente se convirtiera en el héroe del Tottenham. Un saque de esquina de Eriksen fue rematado por el ex del Athletic, que tras el fallo en el despeje de Kompany, introdujo el balón a portería casi sin querer. Un remate extraño con la cadera que valió su peso en oro. Tuvieron que pasar varios minutos para que el 4-3 subiera al marcador, ya que el árbitro tuvo que revisar la acción con el VAR por si había cometido mano.

Momento en el que marca Llorente.

Hasta el final sufrimiento para el conjunto de Mauricio Pochettino. Sobre todo después del nuevo tanto de Sterling en el descuento (90+3), pero que el árbitro, a instancias del VAR, invalidó por fuera de juego. Alegría para Llorente y tristeza para Laporte. Uno, en semifinales de la Champions, y el otro, eliminado y claramente señalado.