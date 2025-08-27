El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Carlos Carcedo celebra la clasificación del Pafos para la Champions. EFE

Juan Carlos Carcedo, el entrenador milagro de la Champions criado en Vitoria

El riojano, que ha llevado al Pafos chipriota a la máxima competición del fútbol continental, creció en la capital alavesa y pasó por clubes como el San Ignacio y el Aurrera

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:13

El Pafos ha hecho historia. El conjunto de la ciudad de 38.000 habitantes del sudoeste de Chipre, surgido hace 11 años de la unión ... de los dos principales clubes de la urbe (EP Paphos y AEK Kouklia), desafió la temporada pasada a los poderosos de Nicosia al conquistar su primera Liga. Un éxito que le valió su billete para la previa de la Champions en la que ha obrado el milagro de clasificarse para la fase de grupos, en la que competirá con gigantes como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Chelsea, el Bayern, la Juventus o el PSG.

