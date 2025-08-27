Juan Carlos Carcedo, el entrenador milagro de la Champions criado en Vitoria

El Pafos ha hecho historia. El conjunto de la ciudad de 38.000 habitantes del sudoeste de Chipre, surgido hace 11 años de la unión ... de los dos principales clubes de la urbe (EP Paphos y AEK Kouklia), desafió la temporada pasada a los poderosos de Nicosia al conquistar su primera Liga. Un éxito que le valió su billete para la previa de la Champions en la que ha obrado el milagro de clasificarse para la fase de grupos, en la que competirá con gigantes como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Chelsea, el Bayern, la Juventus o el PSG.

El curso pasado ya compitió de forma notable en Europa en la Conference, donde alcanzó unos octavos en los que fue apeado por el Djurgardens sueco. Sin embargo, su hazaña en la Liga de Campeones este verano ha sido superlativa. Los chipriotas eliminaron a Maccabi Tel Aviv y Dinamo Kiev en la segunda y tercera ronda antes de cruzarse con otro histórico como el Estrella Roja. Y el poderoso conjunto de Belgrado, con una 'orejona' en su palmarés, sucumbió ante la sorpresa chipriota. En la ida, el Pafos ganó (1-2) en el Pequeño Maracaná de la capital serbia. Y en la vuelta, el gol de Jajá en el minuto 89 certificó el empate (1-1) y la clasificación para la Champions.

Ampliar

Una gesta que tiene el sello de Juan Carlos Carcedo. El entrenador de Logroño pero con profundas raíces vitorianas llegó en 2023 a un Pafos al que ha transformado en un 'coco' en Chipre, con el que ha ganado una Copa, una Liga y le ha llevado a competir con los mejores clubes de Europa. Antes, fue primer entrenador del Ibiza (2020-21) y del Zaragoza (2022) en una carrera en los banquillos que estuvo unida a Unai Emery en sus inicios. Carcedo fue 'mano derecha' del guipuzcoano en Almería, Valencia, Spartak de Moscú, Sevilla, PSG y Arsenal. Por el camino conquistó tres Europa Leagues, una Ligue 1, dos Copas de Francia, dos Copas de la Liga francesas y dos Supercopas galas.

En 2020, ambos separaron sus caminos. Carcedo buscaba nuevos horizontes como primer entrenador. Un paso más en una carrera que como futbolista le llevó por el Hospitalet, la Gramanet, el Espanyol B, el Atlético de Madrid (A y B), el Niza, el Leganés y Las Palmas, donde se retiró en 2006. Un camino largo y exitoso el de un preparador, centrocampista cuando se vestía de corto, que creció en Vitoria, una ciudad con la que está unido para siempre.

«Nací en Logroño pero he hecho mi vida en Vitoria. Mis padres y mis amigos están allí, mi carrera se desarrolló y se inició en la ciudad y me siento vitoriano Juan Carlos Carcedo Entrenador del Pafos

Carcedo pasó su infancia y juventud en la capital alavesa, donde dio sus primeras patadas al balón en clubes como el San Ignacio y el Aurrera. «Nací en Logroño pero he hecho mi vida en Vitoria. Mis padres y mis amigos están allí, mi carrera se desarrolló y se inició en la ciudad y me siento vitoriano», confesó en una entrevista en 'Kiroleros' en 2021. «Estuve un año en el San Ignacio y luego en todas las categorías del Aurrera. Estoy muy agradecido a toda la gente y entrenadores del club por lo que me ayudaron y cómo se trabaja. Ya con 18 años me marché a Barcelona y a hacer mi carrera deportiva en otros lugares, pero mi sitio está en Vitoria», añadió Carcedo, que sigue unido a la ciudad: «Me mantengo en contacto con la cuadrilla y es algo que echo de menos». Un entrenador con alma vitoriana que ha puesto patas arriba la Champions con el modesto Pafos.