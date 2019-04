Cuartos | Ida Valverde: «Tenemos que evitar que el partido se descontrole» Ernesto Valverde, técnico del Barcelona. / AFP El técnico del Barça desvela que no arriesgará con Dembélé, «porque no es la vuelta, sino la ida» P. RÍOS Barcelona Martes, 9 abril 2019, 19:00

«Tenemos que evitar que el partido se descontrole, porque son muy rápidos a la contra y con espacios nos pueden hacer daño», advirtió este martes Ernesto Valverde, que avisa que el Manchester United «es un equipo con muchas más cosas que el balón parado». «Tenemos que tener cuidado con el balón parado, su contra, el entusiasmo de los jugadores, el empuje del público... muchas cosas», insistió el técnico del Barça, que prometió que el equipo azulgrana «irá a ganar el partido, porque no se puede pensar en especular».

«Con las cosas que nos han sucedido tenemos que poner un remedio a ello y el partido contra el Villarreal (4-4, con goles de Messi y Luis Suárez para salvar un punto en la Liga en un final de locura) nos tiene que servir», subrayó Valverde, cuya moral se ve reforzada por la respuesta que ha dado su equipo en las grandes citas de la temporada. «Este año hemos respondido, tanto en la Liga como en la Champions, en los momentos fuertes y esperemos repetirlo. No es una garantía, pero nos hace tener confianza», reconoció el entrenador extremeño.

Ernesto Valverde no quiso dar pistas al técnico de United sobre la posibilidad de un cambio de sistema (del habitual 4-3-3 al 4-4-2), pero sí desveló que no arriesgará en Old Trafford con Ousmane Dembélé. «Veremos el entrenamiento para ver si está en condiciones o no, pero no es la vuelta, sino la ida. En el anterior partido jugó y se lesionó y no voy a correr un riesgo excesivo para que pueda volver a suceder», anunció en alusión al extremo francés que apura su recuperación y en la tarde de este martes todavía no disponía del alta médica.

«A priori no nos planteamos ningún objetivo de buscar un resultado concreto, aunque sabemos el valor que tiene marcar fuera de casa. Nuestra intención es hacer nuestro juego y nuestro juego es atacarles», insistió quien considera que «estas eliminatorias es difícil que se resuelvan en un primer partido, por lo que hay que hacer dos grandes encuentros».

También estima Valverde que «el Manchester United es un rival que está reforzado por lo que hicieron en la última eliminatoria (frente al PSG) y la trayectoria de los últimos tiempos». «Llegan con la moral por las nubes», añadió quien recordó que la dolorosa eliminación frente a la Roma la pasada temporada la vio el Barça «más como un estímulo que otra cosa». «Ambos equipos seremos fieles a lo que venimos haciendo últimamente», garantizó, aceptando también el favoritismo que se le concede al Barça, «aunque eso no ayuda a ganar».