El disparo magistral de Messi contra el Liverpool
El argentino prometió en pretemporada que haría lo posible para conquistar el título y ante el Liverpool lo dejó claro con sus goles y su exhibición de fútbol
Jueves, 2 mayo 2019

Leo Messi prometió a comienzos de temporada, en su discurso como capitán en el Gamper, que el Barça haría todo lo posible para luchar por la Champions League. Era su gran objetivo, el trofeo que tenía entre ceja y ceja. Y así lo avisó Jurgen Klopp en la víspera de la semifinal del miércoles. «Messi dijo que quería recuperar esta copa y me pareció una amenaza», rió el técnico alemán. Después de la exhibición del argentino en el 3-0 que le endosó el Barça al Liverpool, el Camp Nou, Klopp cambió la sonrisa por la resignación de quien había asistido a un encuentro donde todo se decidió por la magia y los goles del mejor jugador del mundo, que ya acumula votos para su sexto Balón de Oro. «Soy un gran admirador suyo. No me ha sorprendido el gran partido que ha realizado», admitió el preparador del Liverpool.

Lo cierto es que Messi fue la diferencia entre ambos equipos y el factor decisivo para que el Barça tenga un pie en la final de la Champions. Pese a ir ganando 1-0 con un gol de Luis Suárez, el club azulgrana se vio dominado en la segunda parte por el equipo inglés, hasta que Messi dijo basta y primero rematando a gol un balón rechazado por el larguero (minuto 75) y después con un soberbio golpe franco por la escuadra (minuto 82) finiquitó el partido y alcanzó los 600 goles en su carrera.

Desde 26 metros de distancia y a una velocidad superior a los 62 kilómetros por hora, el argentino colocó el balón en un lugar inalcanzable para el guardameta del Liverpool, y también en el mismo lugar inalcanzable el partido y probablemente la eliminatoria para el club red, cuyo juego de ataque se vio superado por un solo jugador, el mejor del planeta. «La verdad es que es un resultado muy bueno, sabemos que no está definido porque vamos a una cancha muy difícil, con mucha historia», dijo Messi.

El Barça necesitaba al mejor Messi para ese plan y el '10' no sólo se implicó con fútbol y goles, sino que transmitió a sus compañeros entrega, sacrificio e intensidad. «Si Leo va, detrás van todo», reconoció Valverde, explicando que «sabemos lo que es, lo que pasa es que no deja de sorprenderte. Todos los jugadores tienen que aparecer y él es el capitán, el que maneja el juego como cree conveniente y normalmente acierta», aplaudió el técnico.