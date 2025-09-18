Directo | Joan García evita el primero del Newcastle

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 J18/09 · Árbitro: Glenn Nyberg
Newcastle
21:00h.
0
-
0
FC Barcelona
Min. 42
NEW
BAR
Tarjeta amarilla Min 27'
Joelinton Cássio Apolinário de Lira ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:37
42'
Fuera de juego, Newcastle United. Tino Livramento intentó un pase en profundidad pero Joelinton estaba en posición de fuera de juego.
41'
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Jules Koundé.
40'
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
39'
Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
39'
Falta de Bruno Guimarães (Newcastle United).
38'
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Frenkie de Jong.
35'
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo que se pierde por la izquierda.
35'
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pedri.
35'
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
35'
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Fermín López.
32'
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
32'
Falta de Fabian Schär (Newcastle United).
28'
Joelinton (Newcastle United) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
28'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
28'
Falta de Joelinton (Newcastle United).
27'
Falta de Fermín López (Barcelona).
27'
Falta de Fermín López (Barcelona).
27'
Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
27'
Tino Livramento (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
27'
Se reanuda el partido.
26'
El juego está detenido debido a una lesión Tino Livramento (Newcastle United).
25'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Tino Livramento.
25'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
25'
Falta de Fabian Schär (Newcastle United).
24'
Remate parado por bajo a la izquierda. Harvey Barnes (Newcastle United) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Anthony Elanga.
22'
Remate rechazado de Anthony Elanga (Newcastle United) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sandro Tonali.
21'
Falta de Marcus Rashford (Barcelona).
21'
Kieran Trippier (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
20'
Anthony Gordon (Newcastle United) ha recibido una falta en campo contrario.
19'
Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).
19'
Joelinton (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Remate fallado por Jules Koundé (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
18'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Raphinha con un centro al área.
15'
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Raphinha.
14'
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Jules Koundé.
13'
Se reanuda el partido.
12'
El juego está detenido debido a una lesión Tino Livramento (Newcastle United).
12'
Tino Livramento (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
9'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Harvey Barnes (Newcastle United) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Sandro Tonali.
7'
Fuera de juego, Newcastle United. Bruno Guimarães intentó un pase en profundidad pero Harvey Barnes estaba en posición de fuera de juego.
3'
Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).
3'
Joelinton (Newcastle United) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Eddie Howe
4-3-3
Nick Pope
portero
Kieran Trippier
defensa
Fabian Schär
defensa
Dan Burn
defensa
Tino Livramento
defensa
Bruno Guimarães Rodriguez Moura
centrocampista
Sandro Tonali
centrocampista
Joelinton Cássio Apolinário de Lira
centrocampista
Anthony Elanga
Delantero
Anthony Gordon
Delantero
Harvey Barnes
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Raphael Dias Belloli
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Robert Lewandowski
Delantero
33,5%
NEW
66,5%
BAR
|0
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|5
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|7
|4
|Faltas cometidas
|6
|
