Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 J18/09 · Árbitro: Glenn Nyberg

Escudo Newcastle United

Newcastle

21:00h.

0

-

0

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

Min. 42

NEW

BAR

Tarjeta amarilla Min 27'

Joelinton Cássio Apolinário de Lira ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 1

Directo | Joan García evita el primero del Newcastle

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:37

Icono42'

Fuera de juego, Newcastle United. Tino Livramento intentó un pase en profundidad pero Joelinton estaba en posición de fuera de juego.

Icono41'

Corner,Newcastle United. Corner cometido por Jules Koundé.

Icono40'

Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.

Icono39'

Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono39'

Falta de Bruno Guimarães (Newcastle United).

Icono38'

Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Frenkie de Jong.

Icono35'

Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo que se pierde por la izquierda.

Icono35'

Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pedri.

Icono35'

Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono35'

Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Fermín López.

Icono32'

Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono32'

Falta de Fabian Schär (Newcastle United).

Icono28'

Joelinton (Newcastle United) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono28'

Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono28'

Falta de Joelinton (Newcastle United).

Icono27'

Falta de Fermín López (Barcelona).

Icono27'

Falta de Fermín López (Barcelona).

Icono27'

Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono27'

Tino Livramento (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.

27'

Se reanuda el partido.

26'

El juego está detenido debido a una lesión Tino Livramento (Newcastle United).

Icono25'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Tino Livramento.

Icono25'

Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono25'

Falta de Fabian Schär (Newcastle United).

Icono24'

Remate parado por bajo a la izquierda. Harvey Barnes (Newcastle United) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Anthony Elanga.

Icono22'

Remate rechazado de Anthony Elanga (Newcastle United) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sandro Tonali.

Icono21'

Falta de Marcus Rashford (Barcelona).

Icono21'

Kieran Trippier (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).

Icono20'

Anthony Gordon (Newcastle United) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono19'

Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).

Icono19'

Joelinton (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono18'

Remate fallado por Jules Koundé (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono18'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Raphinha con un centro al área.

Icono15'

Corner,Newcastle United. Corner cometido por Raphinha.

Icono14'

Corner,Newcastle United. Corner cometido por Jules Koundé.

13'

Se reanuda el partido.

12'

El juego está detenido debido a una lesión Tino Livramento (Newcastle United).

Icono12'

Tino Livramento (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono9'

Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono9'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Harvey Barnes (Newcastle United) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Sandro Tonali.

Icono7'

Fuera de juego, Newcastle United. Bruno Guimarães intentó un pase en profundidad pero Harvey Barnes estaba en posición de fuera de juego.

Icono3'

Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).

Icono3'

Joelinton (Newcastle United) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono2'

Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Eddie Howe

4-3-3

Alineación

Nick Pope

portero

Kieran Trippier

defensa

Fabian Schär

defensa

Dan Burn

defensa

Tino Livramento

defensa

Bruno Guimarães Rodriguez Moura

centrocampista

Sandro Tonali

centrocampista

Joelinton Cássio Apolinário de Lira

centrocampista

Anthony Elanga

Delantero

Anthony Gordon

Delantero

Harvey Barnes

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Frenkie de Jong

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Raphael Dias Belloli

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Robert Lewandowski

Delantero

Estadísticas

33,5%

BAR

NEW

66,5%

BAR

BAR

0 Goles 0
2 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 5
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 7
4 Faltas cometidas 6

