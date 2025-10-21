El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Brno-Bilbao Basket, en directo

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 M21/10 · Árbitro: Urs Schnyder

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

18:45h.

0

-

0

Olympiacos

Escudo Olympiakos CFP

Min. 4

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

OLY

Jornada 3

Directo | Barcelona - Olympiacos

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 21 de octubre 2025, 18:25

Icono1'

Corner,Olympiakos. Corner cometido por Wojciech Szczesny.

Icono1'

Remate parado por bajo a la izquierda. Daniel Podence (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Chiquinho.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Eric García

defensa

Alejandro Balde

defensa

Marc Casadó

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Dro Fernández

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Marcus Rashford

Delantero

José Luis Mendilibar

4-2-3-1

Alineación

Konstantinos Tzolakis

portero

João Pedro Loureiro da Costa

defensa

Panagiotis Retsos

defensa

Lorenzo Pirola

defensa

Francisco Ortega

defensa

Santiago Hezze

centrocampista

Daniel García Carrillo

centrocampista

Gelson Dany Batalha Martins

centrocampista

Francisco Leonel Lima Silva Machado

centrocampista

Daniel Castelo Podence

centrocampista

Ayoub El Kaabi

Delantero

Estadísticas

66%

OLY

BAR

34%

OLY

OLY

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 1
0 Faltas cometidas 0

