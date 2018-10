Grupo G | Segunda jornada Lopetegui: «Ha salido todo al revés» Lopetegui, durante el partido. / REUTERS El técnico vasco explicó tras la derrota que sólo queda «seguir insistiendo» y que su equipo «debe levantarse» COLPISA Madrid Martes, 2 octubre 2018, 23:58

Julen Lopetegui reconoció tras la derrota del Real Madrid ante el CSKA de Moscú que su equipo acabó el encuentro «abatido». «Es un día complicado. Queriamos ganar y estamos abatidos, pero hay que levantarse. Ha salido todo al revés. Hemos encajado un gol muy pronto después de un error y luego hemos tenido un montón de ocasiones y no hemos acertado», explicó.

El técnico vasco repitó varias veces que tras estos malos partidos «hay que seguir insistiendo» y dejó claro que su equipo tiene que pensar en el encuentro ante el Alavés del próximo sábado .«Lo que nos ha quitado el fútbol hoy nos lo dará otro día. Lo que hemos fallado hoy otro día entrará. Hay que pensar ya en Vitoria», dijo.

Lopetegui quiso quitar importancia a que sus dos delanteros, Mariano y Benzema, no hayan marcado en los últimos partidos. «Todo el mundo dice, cuando un delantero no marca, que no está bien, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando y acabará habiendo goles», aseguró.

Por último, cuestionado sobre la suplencia de Modric, el técnico fue muy claro. «Modric no estaba en condiciones de poder jugar hoy de inicio. De hecho, ni iba a jugar, pero en la segunda parte hemos decidido que podía ayudarnos», concluyó.

Nacho: «Hemos hecho todo lo que hemos podido»

Nacho Fernández se mostró contrariado tras la derrota. Para el central blanco, el equipo hizo todo lo que pudo. «Queríamos jugar un buen partido y creo que hemos hecho todo lo que hemos podido, pero no ha salido. Hay que seguir trabajando», aseguró.

Para el defensa madridista, la derrota no fue justa por la gran cantidad de ocasiones que tuvo su equipo. «No es justa la derrota. Hay días que la merecemos pero creo que hoy no. Es jodido cuando haces un partido bueno, llegas y tienes ocasiones. Pero bueno, sólo queda pensar en el partido siguiente», afirmó.

Nacho quiso quitar hierro a la circunstancia de que el equipo lleve tres partidos consecutivos sin marcar. «No estamos acostumbrados a tantos partidos sin hacer gol, pero creo que el problema sería no crear ocasiones. Hay partidos en los que la pelota no quiere entrar», dijo. Por último, declaró que ante los malos resultados «sólo queda seguir trabajando».

Reguilón: «Ha sido un debut amargo»

Por su parte, Sergio Reguilón, que debutó en partido oficial como titular en el equipo blanco, destacó el sabor agridulce por haber perdido su primer encuentro. «Ha sido un debut un poco amargo porque nos hemos ido sin victoria», destacó, aunque quiso dejar claro que el equipo hizo todo para ganar. «Hemos dado tres palos, hemos tenido ocasiones... creo que eso es importante», dijo.

El lateral izquierdo intentó quitar importancia a la situación del equipo blanco, que encadena varios partidos sin ganar. «Hay que tener calma y cabeza porque estamos en octubre y queda mucho. Tenemos que saber nuestro potencial», afirmó.

Por último, cuestionado sobre si se había visto bien en su debut, el jugador fue claro. «Todos los que estamos en la plantilla del Real Madrid estamos capacitados para jugar este partido y así ha sido», sentenció.