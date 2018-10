Jornada 3 Valverde: «Era importante ganar el primer partido sin Leo» Valverde, durante el partido. / REUTERS El entrenador destacó el gran partido de su equipo y dejó claro que en el clásico del domingo «no importan los estados de ánimo» COLPISA Madrid Miércoles, 24 octubre 2018, 23:44

Ernesto Valverde, entrenador del F.C Barcelona, se mostró muy satisfecho con la victoria de su equipo ante el Inter de Milan por 2-0. «Hemos hecho un buen partido. Es obvio que a Messi le echamos de menos siempre pero hoy teniamos un rival fuerte en frente, creo que nos hemos impuesto y de ahí el resultado. Además el primer partido sin Leo, que se notaba en el ambiente. Era importante ganar. Estamos satisfechos», dijo.

Cuestionado sobre el encuentro del próximo domingo ante el Real Madrid, el técnico quiso quitar hierro al momento en el que llega el conjunto blanco. «El clásico no entiende de momentos y al final las diferencias de ánimo o de momentos no influyen porque los equipos ponen todo en el campo. Sabemos contra quien jugamos y no va a ser importante lo que venimos haciendo estos últimos partidos», declaró.

Amor: «Hemos demostrado que tenemos un gran equipo»

Guillermo Amor, portavoz del F.C Barcelona, se mostró feliz tras la victoria de su equipo ante el Inter de Milan. «Creo que mucha gente pensaba que hoy con conseguir la victoria era suficiente pero creo que hemos hecho un gran partido», declaró.

Amor quiso destacar la gran actuación colectiva del equipo ante la baja de Leo Messi. «La baja de Leo se nota siempre, pero creo que los jugadores han hecho un gran partido y creo que hemos demostrado que somos un gran equipo», dijo.

Por último, cuestionado sobre Jordi Alba, que anotó el segundo gol culé y se encuentra en pleno proceso de renovación, el portavoz fue claro. «No creo que Jordi se haya ganado la renovación por lo de hoy. Es un jugador de la casa y lleva mucho tiempo rindiendo a un gran nivel. Creo que el pensamiento del club va porque siga aquí», concluyó.