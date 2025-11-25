El Barça naufraga en Stamford Bridge

Daniel Panero Martes, 25 de noviembre 2025, 23:03 | Actualizado 23:28h. Comenta Compartir

El Barça se llevó un duro correctivo de su visita a Stamford Bridge. El conjunto de Hansi Flick cayó 3-0 en un partido que desnudó todos sus males en defensa y que quedó sentenciado tras la expulsión de Araujo en la primera mitad. Los tantos de Koundé, en propia puerta, Estevao y Delap sellaron una nueva noche de terror para los azulgranas en Champions y obligan a un pleno azulgrana en las últimas tres jornadas para tener alguna opción de estar entre los ocho primeros.

Y eso que era un día para mostrar credenciales. Lo sabía Flick, que dio continuidad al bloque que se impuso al Athletic y apenas introdujo matices. Dio entrada a Araujo en la zaga y colocó a Frenkie de Jong junto a Eric García en la medular. Fueron las novedades de un Barça que mostró personalidad en los primeros compases de partido, pero que se fue diluyendo a medida que el plan trazado por el alemán de encontrar en largo a Lewandowski para saltar la presión local dejó de fructificar.

El Barça encontró esa fórmula muy pronto y tuvo incluso una ocasión inmejorable en las botas de Ferran tras una pérdida del Chelsea, pero el valenciano no encontró la portería, pese a que Robert Sánchez ya estaba vencido, y los culés se iban a acordar de esa jugada durante todo el choque. Fue la más clara de un Barça que, sobre el papel, tenía prácticamente todas las herramientas para vivir una gran noche. Lamine Yamal y Balde eran dos cuchillos en los costados, Fermín se mostraba omnipresente y Ferran podía aprovechar los espacios generados por Lewandowski. El único problema que tenían los azulgranas es una dolencia crónica. Cada vez que el Chelsea pasaba del centro del campo les temblaban las piernas.

Chelsea Robert Sánchez, Gusto (Andrey Santos, m. 46), Fofana, Chalobah, Cucurella, James (Acheampong, m. 82), Caicedo, Enzo Fernández, Estevao (Tyrique George, m. 83), Garnacho (Delap, m. 59) y Neto (Gittens, min. 76). 3 - 0 Barcelona Joan García, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde (Gerard Martín, m. 80), Eric García, Frenkie de Jong, Lamine Yamal (Dani Olmo, m. 80), Fermín (Christensen, m. 62), Ferran Torres (Rashford, m. 46) y Lewandowski (Raphinha, m. 62). Goles: 1-0: m. 27. Koundé en propia puerta. 2-0: m. 55. Estevao. 3-0: m. 73. Delap.

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia). Expulsó a Araujo y amonestó a Malo Gusto, Cucurella y Maresca.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio de Stamford Bridge ante 40.341 espectadores.

Ya fueron serios avisos los dos goles anulados a Enzo Fernández, el primero por mano de Fofana en el inicio de la jugada y el segundo por fuera de juego, pero la cosa no acabó ahí. El Barça podía hacer daño al Chelsea, pero no podía asegurar que no se lo harían a él. Esa vulnerabilidad quedó de manifiesto en cada transición de los 'blues' y se evidenció en un saque de esquina en el que el Chelsea generó superioridad en la banda y que concluyó con un balón al área que Koundé acabó introduciendo en su propia portería. El Barça había ido de más a menos y antes del descanso iba a poner un clavo más en su ataúd con la segunda amarilla a Ronald Araujo por una entrada absurda sobre Cucurella. Los culés necesitaban un milagro.

Indecisión

Tras la reanudación, Flick reconfiguró al equipo retrasando a la zaga a Eric y dando entrada a Rashford por un Ferran Torres que nunca se sacó de la cabeza el error de la primera mitad. A partir de ahí, el conjunto azulgrana se encontró con una duda existencial. Presionar en inferioridad numérica era un suicidio y ceder metros una traición a sí mismos. Esa indecisión la aprovechó el Chelsea para dar un paso al frente y comenzar un monólogo que iba a dar frutos gracias a la movilidad de Pedro Neto, Garnacho y Estevao, tres quebraderos de cabeza.

Finalmente fue el brasileño el que encontró la fisura tras un eslalon en el que dejó atrás a Cubarsí y tras el que definió arriba al palo corto. Fue un gol de crack de la joya brasileña de 18 años y el adiós al partido definitivo para un Barça que comenzó a pensar más en aminorar daños que en buscar el milagro. Flick introdujo en la recta final a Christensen y Raphinha y el castigo fue todavía mayor tras un nuevo balón a la espalda de los centrales que concluyó con el tercer gol, obra de Delap. El Barça fue a por lana, terminó trasquilado y ahora necesita hacer un pleno en las últimas tres jornadas para tener alguna opción de estar entre los ocho primeros.