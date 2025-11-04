El Atlético sufre para vencer al líder de Bélgica

Ignacio Tylko Madrid Martes, 4 de noviembre 2025, 23:02 | Actualizado 23:30h. Comenta Compartir

Sufrió más de lo previsto el Atlético ante el osado Union Saint-Gilloise, muy poderoso físicamente, para confirmar su fortaleza en el Metropolitano, lograr su segunda victoria en esta liguilla de la Champions y corregir su última derrota como visitante ante el potente Arsenal. Después de un comienzo nada alentador, el equipo de Simeone se dio cuenta de que no le servía jugar a medio gas para desembarazarse del líder de la liga belga.

Necesitó el ejército del Chbolo de un notable Pablo Barrios, del infatigable y cada vez más decisivo Giuliano y de la pegada de Julián Álvarez para adelantarse cuando peor estaba. Crecieron los rojiblancos en la segunda mitad y parecieron abrochar el triunfo tras el tanto de Gallagher, pero sucedió que Sykes marcó en una acción de estrategia y puso la incertidumbre hasta el gol de Marcos Llorente al final. Celebró el Atlético el 3-1, nada de esa goleada que muchos presuponían para salir favorecido en caso de posibles empates a puntos.

Atlético Oblak, Nahuel, Le Normand (Giménez, min. 26), Hancko, Ruggeri, Giuliano (Llorente, min. 88), Barrios, Koke (Almada, min. 62), Baena (Gallagher, nub. 62), Griezmann (Sorloth, min. 62) y Julián Álvarez. 3 - 1 Union Saint-Gilloise Scherpen, Khalaili (Patris, min. 85), Mac Allister, Burgess, Sykes, Zorgane, Van de Perre (Rasmussen, min. 74), Schoofs (Promise David, min. 60), Niang, Kevin Rodríguez (Giger, min. 74) y Anouar (Boufal, min. 74). Goles 1-0: min. 39, Julián Álvarez. 2-0: min. 72, Gallagher. 2-1: min. 80, Sykes. 3-1: min. 90+5, Llorente.

Árbitro Espen Eskas (Noruega). Amarilla a Van de Perre, Niang, Nahuel y Mac Allister.

Incidencias Partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones, disputado en el Metropolitano.

Un rival trampa que dominaba en su país antes de la Guerra, que hace una década estaba en cuarta división y que por algo marcha líder en Bélgica, un país de gran tradición futbolera. Propiedad del grupo inversor del Brighton y dirigido por el joven David Hubert, técnico de solo 37 años, es un equipo valiente y muy físico, con un incordio arriba como el ecuatoriano Kevin Rodríguez. Capaz de vencer en Eindhoven al PSV en la primera jornada, aunque luego fue goleado en casa ante el Newcastle y el Inter, sorprendió al salir muy al ataque.

Movió el árbol el Cholo para dar descanso a Llorente, tras 32 partidos consecutivos como titular, y Giménez, aunque tuvo que recurrir al uruguayo tras la pronta lesión de Le Normand. Prescindió esta vez de Sorloth en el arranque y recurrió a Griezmann como compañero en ataque de Julián. Las sorpresas, la presencia en el once de Nahuel Molina y tambien de Barrios, tras superar unas molestias musculares en tiempo récord.

Quizá por los cambios o porque el desconocimiento del rival invitaba a cierta relajación, el Saint-Gilloise sorprendió de inicio. Los belgas se plantaron con enorme determinación y muy ofensivos, con interesantes jugadores en ataque como el senegalés Niang y, sobre todo, el ecuatoriano Kevin Rodríguez. Un tipo de 1,90, fortísimo en las disputas y rapidísimo. No cabe decir que sufriera el Atlético, pero sí que no lograba gobernar la situación. Se llevó un susto Oblak en una cesión de Ruggeri muy comprometida, pero pese a su mal control el esloveno resolvió la situación con frialdad.

Enfrente, el primer aviso del Atlético no llegó hasta los 22 minutos, fruto de un disparo desde la frontal de La Araña a las manos de Sherpen, un gigante neerlandés de 2,06 de estatura. En su primera llegada seria, el equipo local picó. Barrios arrancó, abrió a Giuliano, que se marchó veloz para luego templar en el área, tal y como le ha aconsejado Messi en la Albiceleste, y asistir a Julián. El ariete controló regular, ya que el balón se le elevó, pero no perdonó en la definición. Pudo ampliar la renta el Atlético en el descuento, pero el gol de Griezmann, atento tras un disparo al poste de Nahuel Molina, fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR.

Mucho mejor la puesta en escena de los colchoneros tras el descanso. Más intensos, más presionantes y en consecuencia más dominantes. Griezmann y Baena, protagonistas de una bella acción en la que el almeriense no pudo controlar un pase maravilloso del francés, entraban más en juego y eso lo agradecía todo el equipo. Giuliano, todo fe y pundonor, le ganó en un salto al central, pero se precipitó en el disparo. Era otro partido, con el guion que se esperaba al principio.

Tranquilidad solo aparente

El Atlético era dueño y señor del balón, pero le faltaba otro gol para abrochar la victoria y Simeone no esperó mucho para hacer un triple cambio que quizá se traía pensado de casa. Fuera Koke, Griezmann y Baena, y dentro Almada, Gallagher y Sorloth, que enseguida reclamó sin éxito un posible penalti. Más cambio de hombres que de partido.

Tuvo el empate el Saint-Gilloise en una acción de estrategia en la que los colchoneros permitieron dos toques de cabeza en el área antes del disparo de Promise David, pero por fin llegó el gol de la aparente tranquilidad. Sorloth lo hizo todo bien menos el remate final, pero Gallagher, muy atento, definió con destreza. Empero, ocurrió que en otro balón parado el central Sykes acortó distancias. Oblak, una vez más, no salió por arriba y permitió un remate en área pequeña. Tensión hasta la conclusión, cuando Llorente salió y firmó el tercero.