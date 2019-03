Liga de Campeones Cristiano: «¿El Atlético? va a ser difícil» 00:19 Cristiano Ronaldo, en un entrenamiento. / Afp El portugués de la Juventus confiesa que no echa «de menos España» y que dejó «un club que me dio mucho cariño, personas, amigos...» RICARDO CASTAÑEDA Madrid Martes, 12 marzo 2019, 14:45

Cristiano Ronaldo será el gran protagonista del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre la Juventus y el Atlético. El portugués, se muestra optimista pese al 2-0 en contra de la ida, aunque reconoce que «como he dicho va a ser un partido difícil». «El Atlético es un equipo que en los últimos cuatro años ha jugados dos finales de Champions. Es un equipo candidato a ganar la Champions, sabemos que será difícil pero, si la Juventus juega bien, conseguiremos pasar», ha señalado en una entrevista para DAZN.

Tras su marcha del Real Madrid, el portugués confiesa que su adaptación a Italia y a Turín ha sido buena. «Nos adaptamos bien. A mi familia le gusta Italia. Es una realidad, diferente, un país diferente, una lengua y una cultura diferentes pero me he adaptado bien», aseguró. El '7' de la Juventus recordó que «siempre he vivido fuera de casa desde los 11 años por eso no tengo problemas adaptándome a otro país. Fui a Inglaterra con 18, a Madrid con 25 y a Turín con 33. No es difícil para mí adaptarme a un país o a una cultura diferente»

Sin embargo confesó no echar de menos Madrid, ni al Real Madrid: «No echo de menos» nada. «Ni España ni Portugal. Las cosas son como son». Eso sí, el portugués reconoce que dejó «muchos amigos, dejé un gran club. Dejé un club que me dio mucho cariño, personas, amigos... Pero no echo de menos el país en sí, porque tengo lo mismo aquí. Me he adaptado bien y estoy feliz».

Además, Cristiano asegura sentirse «feliz» en Italia y una liga tan competitiva. «El balance es muy positivo, a nivel individual me siento bien. Me siento adaptado a la Liga italiana y es una liga difícil, en mi opinión, la más difícil para los delanteros. Una Liga con mucha calidad, no esperaba que la liga italiana tuviera esta calidad. Estoy feliz, mi familia y mis hijos están felices. Todo es positivo», añadió.

Sobre el estilo de fútbol que se practica en Italia, Cristiano cree que «en la Liga italiana es más difícil marcar que en la española, la Liga española es más abierta. Los equipos arriesgan más». Por último, reconoce que en Italia «la prioridad es defender bien y después atacar. En España no es así, es juego abierto siempre, casi todos los equipos. También jugué en Inglaterra cinco años y creo que la liga en la que es más difícil marcar es la italiana».