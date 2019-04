Cuartos | Vuelta El Barça no se fía del Manchester United de los milagros Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. / Marco Bertorello (Afp) El equipo de Valverde intentará hacer bueno el 0-1 de la ida en Old Trafford para entrar por fin en semifinales tras tres años cayendo en cuartos P. RÍOS BARCELONA Martes, 16 abril 2019, 16:13

Desde que ganó el título en la temporada 2014-15, el Barça no aparece en una semifinal de la Liga de Campeones. Llega el día señalado para superar de una vez ese maldito listón de los cuartos de final, infranqueable en las tres últimas ediciones ante Atlético, Juventus y Roma. Esta vez, a diferencia de los tres precedentes, el equipo azulgrana ya ha marcado fuera en la ida de los cuartos de final, además sin encajar, un buen principio, aunque el tanto llegara en un cabezazo de Luis Suárez que desvió Shaw hacia su propia portería en Old Trafford (0-1). Y además, sin encajar, otra 'rareza' vistas aquellas debacles fuera de casa. Pero el trabajo no está acabado porque al Manchester United, como dijo un ex 'diablo rojo' como Gerard Piqué, «hay que rematarlo porque tiene muchas vidas».

Ernesto Valverde y sus jugadores están avisados por lo que le pasó al PSG en octavos tras un resultado más favorable todavía que el del Barça en Old Trafford (0-2). Con un 32 por ciento de posesión y un cien por cien de efectividad en ocasiones aprovechadas, el equipo de Ole Gunnar Solskjaer se impuso 1-3 en el Parque de los Príncipes, una remontada paranormal porque el conjunto francés perdonó numerosas ocasiones, porque Buffon y sus defensas regalaron dos goles de chiste y porque el tercero, en el tiempo añadido, llegó gracias a un penalti por unas manos raras que vio el VAR y no el árbitro.

Fue un milagro, normalmente irrepetible si no fuese el Manchester United, que ya ha escrito páginas absolutamente increíbles en su historia, la más recordada precisamente en el Camp Nou y con Solskjaer, entonces delantero imprevisible, como protagonista. El 26 de mayo de 1999, en la final de la Liga de Campeones ante el Bayern, el hoy entrenador entró en el minuto 81 con 1-0 en contra y el equipo alemán celebrando ya el título, haciendo los cambios a modo de homenaje de Matthaus y Basler, con todo controlado y Scholl estrellando un balón en el larguero, todo más cerca del 0-2 que del 1-1. Pero en el 91 empató Sheringham y en el 93 Solskjaer dio la vuelta al marcador. Fueron dos tantos que llegaron de la nada, tras dos córners sacados por Beckham, líos en el área y remates en boca de gol. El 26 de mayo se cumplirán 20 años. Que tras la destitución de José Mourinho vuelva Solskjaer al Camp Nou tan cerca del aniversario no acaba de convencer a los pesimistas.

Por esos precedentes del Barça en esta eliminatoria y por el carácter irreductible del Manchester United, Valverde dio descanso en Huesca el sábado a todos sus titulares excepto a Ter Stegen, dando por bueno el 0-0 ante el colista y asumiendo que el Atlético se colocaba a 9 puntos en la Liga con 18 en juego. Así, hasta Messi, que quedó hecho un trapo tras ser atropellado por Smalling en la ida, «un tráiler que le pasó por encima», como dijo Valverde, ha recuperado la energía en busca de su primer gol en cuartos desde 2013. Rakitic, que pasó unos días con fiebre, y Sergi Roberto, que tenía una sobrecarga muscular, también están en codiciones. Y Dembélé, aprobado el 'test' en Huesca en su reaparición un mes después de su lesión muscular, también se apunta al partidazo.

Busquets y Semedo, apercibidos

Con Busquets y Semedo apercibidos de sanción de cara a una hipotética semifinal ante el vencedor del Liverpool-Oporto, se plantean tres incógnitas en el once: el rigor defensivo de Semedo o las arrancadas de Sergi Roberto en el lateral derecho, la intensidad de Arturo Vidal o el control de Arthur en la media y el desborde de Dembélé o el disparo de Coutinho en la delantera. Aparentemente, Semedo, Arthur y Coutinho (en este caso por la lesión reciente del extremo francés, quizás un arma para la última media hora) parten con ventaja. Son baja Vermaelen y Rafinha por lesión.

«No hay ninguna duda sobre el discurso. Hemos logrado un gol fuera, pero no es un resultado definitivo. No tenemos que especular. Intentaremos que no nos marquen. No podemos pensar que tenemos una ventaja. Es un absurdo», comentó Valverde.

El Manchester United acude sin el sancionado Shaw ni los lesionados Ander Herrera, Valencia y Bailly, pero sí recupera respecto a la ida a Matic y a un exdelantero del Barça como Alexis Sánchez. Los dos entraron en una lista de 20 jugadores con tres porteros. Solskjaer lamentó que al jugar el martes apenas tienen descanso sus jugadores: seis días desde la ida y el sábado tuvieron que ganar un complicado partido de Premier League ante el West Ham (2-1) con dos goles de penalti de Pogba. Como se juega la clasificación para la próxima Liga de Campeones, apenas pudo hacer rotaciones. Valverde, con la Liga encarrilada, sí pudo hacerlas.

-Alineaciones probables:

Barça: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Arthur, Messi, Luis Suárez y Coutinho.

Manchester United: De Gea, Young, Lindelof, Smalling, Dalot, Lingard, McTominay, Fred, Pogba, Rashford y Lukaku.

Árbitro: Felix Brych (Alemania).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 21:00 horas

TV: Movistar Liga de Campeones