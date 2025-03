El Barça vuelve a Da Luz con la lección aprendida

Daniel Panero Martes, 4 de marzo 2025, 19:13 | Actualizado 19:33h. Comenta Compartir

El Barcelona tiene este miércoles un examen importante en Da Luz. El conjunto que dirige Hansi Flick visita al Benfica en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones con la necesidad de dar un golpe encima de la mesa y de demostrar que tiene todos los mimbres necesarios para llegar lejos en la máxima competición continental. Será un encuentro marcado por el último precedente entre ambos equipos en la fase regular, un 4-5 que cayó sobre la bocina del lado de los azulgrana, pero que puso sobre el tapete todas las debilidades y también las fortalezas del nuevo Barça. Es hora de exprimir al máximo las segundas y esconder las primeras.

Y es que el Barça ha demostrado esta temporada en innumerables ocasiones que puede ser un equipo frágil, capaz de desmoronarse con el correr de los minutos y de dejar una rendija para que los rivales le hagan daño. Eso mismo le pasó en el escenario que visita este miércoles. Da Luz fue testigo de un encuentro no apto para cardíacos en el que los locales llegaron a ir ganando por 3-1 y por 4-2 en diferentes fases del encuentro, pero en el que los azulgranas no desistieron en su empeño por llevarse el duelo y firmaron una remontada colosal en los últimos minutos. Ese precedente ya es historia para un Flick que sabe que salió victorioso de aquella batalla, pero que también espera aprender de los errores para pasar menos apuros en esta ocasión. «Ellos tienen su propia idea y nosotros, la nuestra. Espero que estemos mejor preparados que la otra vez, que tengamos una dinámica mejor. Será un partido difícil», aseguró.

La realidad del Barça es que desde entonces prácticamente todo ha ido sobre ruedas. Los culés han ganado doce partidos y han empatado tres en lo que va de año, un balance casi inmaculado que les hace llegar a la eliminatoria contra el Benfica con la moral por las nubes, pero con los pies en la tierra y sabiendo que no será un emparejamiento sencillo. «No es bueno hablar de favoritos, yo me focalizo en el partido. Hay que darlo todo. En estas fases no hay partido fácil, así que debemos estar centrados. El Benfica es un equipo fantástico y nos enfrentamos también a un gran estadio en el que se sentirá un ambiente increíble», afirmó.

Para ello, Flick podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de los lesionados Ter Stegen, Andreas Christensen y Marc Bernal. Estas tres ausencias, de larga duración, no condicionarán un once en el que el técnico alemán no hará experimentos e irá con toda su artillería. Cubarsí e Iñigo Martínez estarán en la zaga, Balde volverá al lateral izquierdo, Frenkie de Jong y Pedri tendrán de nuevo la medular y la gran duda será el acompañante del tridente ofensivo. Dani Olmo, tras su gran actuación ante la Real Sociedad, parte con ventaja, pero Gavi puede ser de la partida para darle un plus de energía a los azulgrana en la presión adelantada y a la hora de tener un recuperador más para frenar las transiciones de los lisboetas.

Un rival peligroso

El 4-5 de hace un mes y medio es un aviso a navegantes, y también lo es el momento que vive el Benfica. El conjunto que dirige Bruno Lage viene de cargarse al Mónaco en los playoffs y atraviesa una racha de siete triunfos en los últimos ocho partidos que ha disputado, una concatenación de encuentros que le ha valido para acabar con el margen de ventaja de 6 puntos que tenía el Sporting en la liga portuguesa y para apretar un liderato que ya es compartido entre los dos equipos capitalinos.

Este miércoles, los lisboetas jugarán con esa inercia y con el empuje de las más de 60.000 personas que abarrotarán Da Luz para generar una atmósfera que pocos estadios en Europa son capaces de crear. Para lograr la machada, Bruno Lage tendrá que sobreponerse, eso sí, a las numerosas bajas por lesión de Bah, Bruma, Florentino, Gouveia, Manu y Renato Sanches, además de la posible ausencia por problemas físicos de Di María. Con todo esto, el Benfica fiará gran parte de sus opciones a las transiciones que pueda realizar y que ya fueron un dolor de cabeza para los de Flick en el partido de la fase regular, y al acierto rematador de Pavlidis, que ya le hizo un hat trick al Barça en el último enfrentamiento.

Alineaciones probables

Benfica: Anatoli Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Nicolás Otamendi, Álvaro Carreras; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro, Orkun Kökçü; Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis, Andreas Schjelderup

FC Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski

Árbitro: Félix Zwayer (Alemania).

Estadio y horario: Da Luz 21:00 / Movistar Liga de Campeones.