El Atlético, entre la frustración y la fe

Aunque por momentos se mostró superior ante un Real Madrid que apenas podía salir de su campo y hasta era abucheado por su su ... propia afición, el Atlético salió del Santiago Bernabéu con un sabor amargo tras una derrota que deja al equipo de Carlo Ancelotti en ventaja para la vuelta del miércoles próximo en el Metropolitano. La sensación de los colchoneros es que siguen vivos y pueden voltear la eliminatoria en su fortín, pero, sobre todo, que encajaron dos goles muy evitables de Rodrygo y Brahim, y dejaron escapar una gran oportunidad frente a un rival bajo mínimos, sin el sancionado Bellingham, con Valverde seriamente tocado, un centro del campo sin clase con Tchouaméni y Camavinga, y Mbappé y Vinicius desaparecidos.

Como ya le ocurrió ante el eterno rival en la final perdida por penaltis en Milán en 2016, al Atlético le faltaron convicción y colmillo para golpear al Real Madrid cuando más sufría. Sabe Simeone que el equipo blanco, pertrechado atrás, al contragolpe y jugando con la ansiedad de los colchoneros, puede ser más peligroso incluso en el Metropolitano que en el Bernabéu.

Las reflexiones postpartido mostraron esa insatisfacción en los visitantes. «El resultado no es bueno, queríamos ganar o empatar. Me voy con la sensación de que el equipo compitió bien y de que pudimos haberlo resuelto mejor los los dos goles recibidos», reflexionó Simeone. Más molesto estaba aún José María Giménez.: «Me marcho recaliente...Antes de su segundo gol, creo que fuimos totalmente superiores a con la pelota en los pies, pero eso no basta porque ellos tienen clase, calidad, y con las mismas chances te hacen gol», argumentó el uruguayo.

Dicho lo cual, existe fe en el ejército del Cholo para pasar de ronda en un Metropolitano entregado a la causa en una de esas noches que aparecen en rojo en el calendario. ¿La vuelta? «Siempre es un estímulo, nuestra gente nos empuja y nos da energía, hace que los esfuerzos no se sufran», enfatiza el Cholo. Quien mas y quien menos recuerda lo ocurrido el curso pasado, también en octavos, ante un Inter que dominaba con puño de hierro en Italia y era claro favorito. Pero un Atlético épico se repuso a la derrota en San Siro con un gol de Arnautovic y a otro tanto de Di Marco en el Metropolitano antes de que Griezmann y Memphis forzaran la prórroga y Oblak se vistiera de héroe en la tanda de penaltis ante 70.000 hinchas enloquecidos.

Precedentes para el optimismo

Los precedentes de esta campaña hacen que siete de los 19 resultados del Atlético en casa la sirvan para avanzar a cuartos en Europa. En cinco los colchoneros alcanzarían la prórroga y en siete no podrían repetir la ronda a la que han llegado en dos de las tres últimas ediciones: la del año pasado ante el Inter y la del éxito ante el Manchester United antes de caer ante City de Guardiola tras perder por la mínima en el Etihad, igual que esta vez en el Bernabéu, y no pasar del empate en casa.

Más positiva para los colchoneros es aún la estadística de sus remontadas en la actual Champions o la vieja Copa de Europa. Solo en dos de las ocho ocasiones en las que precisaba recuperar un gol adverso de la ida, el Atlético no lo consiguió. En la era Simeone, tres remontadas y la referida eliminación ante el City. Antes de la heroica ante el Inter, históricos los duelos de octavos ante el Leverkusen en la 14-15, cuando el Atlético perdió 1-0 en la ida, pero superó a los germanos en los penaltis, de nuevo con un Oblak colosal; y los cuartos de la edición posterior, en la que fue superado 2-1 por el Barça en el Camp Nou, pero los goles de Griezmann voltearon el pleito en el Vicente Calderón.