El Leganés ficha al máximo goleador del Romo juvenil sin respetar su convenio con el Athletic

En el Romo y en el Athletic hay un profundo malestar con el Leganés. El conjunto pepinero ha arrebatado a los getxoztarras al máximo goleador de su equipo juvenil, Iker Chaparro (2007). De hecho, era el 'pichichi' de Liga Vasca -tercera categoría en edad juvenil- con trece dianas en ocho partidos. La entidad madrileña ha llevado a cabo esta operación mediante lo que los conjuntos vizcaínos consideran «una artimaña».

El Romo aclara en una nota de prensa que «defendiendo sus intereses y los del Athletic Club como club convenido no hemos llegado a ningún acuerdo con el CD Leganés para el traspaso del jugador». Asimismo, añade que «en todo momento se trasladó al CD Leganés nuestra negativa a conceder la carta de libertad del jugador ni llegar a ningún acuerdo, su respuesta fue hacerle un contrato profesional, con lo cual la Real Federación Española de Fútbol puede ordenar la libertad tras pasar por un comité de conciliación».

Según ha podido saber EL CORREO, el Athletic le seguía la pista, pero el jugador y su entorno han decidido no esperar y firmar por el cuadro madrileño, en una operación muy controvertida. Además, desde el Romo apuntan que el delantero ya se encuentra entrenando con el Leganés, sin el permiso del club de procedencia. Eso podría derivar en problemas legales para la entidad pepinera. El conjunto getxoztarra ya se ha puesto en contacto con la Federación Vasca de Fútbol para saber cómo resolver este embrollo.