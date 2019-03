Hacienda LaLiga se queja de que paga en impuestos casi tanto como lo que gana Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga. / LaLiga Con los ejemplos de Neymar y Cristiano, «con un régimen fiscal muy ventajoso», los clubes, en desventaja competitiva, reclaman a la Administración «que no se pongan más piedras en la mochila» AMADOR GÓMEZ Madrid Martes, 12 marzo 2019, 20:14

LaLiga, integrada por los clubes de Primera y Segunda División, afirma que paga en impuestos directos e indirectos 4.089 millones de euros por temporada, casi tanto como lo que gana, ya que su volumen de ingresos aumentó a 4.400 millones en la campaña 2017-2018, por lo que reclama a la Administración «que no se pongan más piedras en la mochila», para evitar que se incremente el actual desequilibrio fiscal con respecto a las otras grandes ligas europeas. «A nivel fiscal estamos jugando con 10», lamentó este martes LaLiga a través de su director general corporativo, Javier Gómez, que destacó que la deuda del fútbol con Hacienda se ha reducido a 217 millones (en 2017) y en 2019 «estará en torno a 70 millones, que se corresponderán con los convenios de acreedores».

El organismo que preside desde 2013 Javier Tebas recuerda que los clubes profesionales han pasado de representar en aquel año el 0,76 del PIB al 1,37 en la temporada 2016-2017, subraya «el cumplimiento generalizado de sus obligaciones económicas, «excepto en el caso del Reus (expulsado de LaLiga)» y se queja de que «el tratamiento fiscal de las distintas ligas, comparadas con la española, es muy diferente, a peor en nuestro caso». «Neymar no tributa en Francia el 30% de su remuneración bruta, y Cristiano Ronaldo también tiene en Italia un régimen fiscal muy ventajoso», lamentó Félix Plaza, socio de Garrigues, durante el I Congreso Compliance y Buenas Prácticas Tributarias de Lefebvre celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

«En España existe un tratamiento totalmente diferenciado a nivel fiscal con respecto a otras ligas», insistió Javier Gómez, mientras Félix Plaza coincidió en señalar que «claramente hay una desventaja competitiva y ello genera un grave desequilibrio». «Se está colocando a la Liga en una situación competitiva peor», insistió el representante de Garrigues durante una ponencia en la que se recordó que, tras el fichaje de James por el Real Madrid, procedente del Mónaco (paraíso fiscal), «los clubes argentinos y brasileños que quieran vender a un futbolista a un club español deben tributar los correspondientes impuestos en España». «Por poner un ejemplo, River Plate dice que no quiere pagar impuestos por un jugador que va a traspasar al Atlético de Madrid y que debe ser el Atlético el que pague, por lo que el fichaje de ese jugador le costará más dinero al club español y menos a los clubes de la Premier, Francia e Italia», lamentó Félix Plaza.

Mientras que los derechos de traspaso de futbolistas no residentes tributan por ley en España, en Inglaterra, Italia y Portugal no tributan en sus respectivos países y en Francia no es necesario un análisis específico, mientras que en Alemania sólo están obligadas a hacerlo las cesiones de jugadores. Según el estudio realizado sobre los aspectos fiscales que inciden en la competitividad de la Liga, en el caso de los llamados impatriados, tras la eliminación del régimen de la 'ley Beckham', «que se ha copiado en el extranjero», el fútbol español se encuentra en inferioridad respecto al «régimen fiscal ventajoso» que existe en Inglaterra, Italia y Francia. «En Portugal el régimen es muy parecido al español, mientras que en Alemania van como nosotros, a pulmón», aseguró el representante de Garrigues, mientras que el dirigente de LaLiga consideró «imprescindible reinvindicar que no haya tanta carga impositiva a los clubes».