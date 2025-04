La tremenda bronca entre dos tertulianos de 'El Chiringuito' por los gritos de «Ceballos muérete» en Getafe

Juanma Mallo Jueves, 24 de abril 2025, 12:23 Comenta Compartir

Lo habitual cuando se sigue un partido de fútbol es que se produzcan discusiones por una acción polémica. Por ejemplo, si una jugada ha sido o no penalti, o si una falta es merecedora de tarjeta roja. Este miércoles, sin embargo, en 'El Chiringuito' surgió una tremenda bronca entre Javier Balboa, exjugador del Madrid, y Alfredo Duro, uno de los colaboradores habituales del programa.

Fantástico ambiente de trabajo. pic.twitter.com/UEPd7MzJ4h — Miguel Serrano 🇪🇸🇺🇸 (@MiguelSerranoTV) April 24, 2025

Sucedió en el minuto 78 del encuentro entre el Getafe y el Madrid en el estadio del sur de la capital. En un momento determinado, aficionados azulones gritaron «Ceballos muérete» contra el futbolista de Ancelotti. Entonces, el ambiente se tensó. Y mucho.

Duro explicó que esos gritos contra el futbolista andaluz se producen debido a que el 2016, cuando el centrocampista estaba en el Betis, dijo «a ver si os pudrís en Segunda y desaparecéis»; eran los tiempos del último descenso del cuadro azulón. La afición del Getafe no perdona. De ahí los cánticos.

Balboa, sin embargo, entendió que duro estaba justificando los gritos contra Ceballos. «¿Vas a justificar que digan 'Ceballos muérete'?», se indignó el también exfutbolista del Racing, Benfica... Duro se enfadó y elevó el tono. «No lo intento justificar, sólo explico de dónde viene la historia. Claro que no lo justifico. Estamos aquí para explicar a la gente de dónde vienen las cosas. Por muy lamentables que sean. Hay una historia rara entre el Betis y el Getafe por aquello».

Pero Balboa no estaba muy conforme con esas palabras y continuó con su enfado: «. El Getafe bajó y ya está... La verdad que lo que no entiendo es que te canten muérete en un campo de fútbol. Da igual la justificación», subrayó. Duro estalló: «¡Que yo no lo justifico, coño! Me parece lamentable. Ahora mismo voy yo a Getafe y le cruzo la cara al tipo. Qué culpa tengo yo de que haya 20 tarados que digan eso... Si no se puede explicar nada pues no se explica», subrayó el periodista.

De repente, el ambiente se relaja. Pero era una falta tregua. Balboa golpeó el micrófono y abandonó el plato. «Estás hablando tú solo... Parece que el micrófono es tuyo y está tú sólo aquí. Todos tenemos carácter... ¡no me jodas! Estamos siempre igual. ¡No me jodas! ¡Cojones! ¡Todos tenemos mala hostia! Ya, ya... por eso. Para todos». Y se fue. Mientras tanto, el resto de personas que están en el estudio tratan de persuadirle para que se quede. Pero no lo hace.