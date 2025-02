Sergio Herrera aclara el extraño objeto que enseñó al árbitro y que paró el Celta-Osasuna

Silvia Osorio Sábado, 22 de febrero 2025, 10:54 Comenta Compartir

Sergio Herrera, portero de Osasuna, ha aclarado cuál fue el extraño objeto que enseñó al árbitro y que paró el partido que enfrentaba a los navarros contra el Celta. El guardamenta del cuadro rojillo ha asegurado que se trató de un «malentendido» y no de un lanzamiento desde la grada de la afición gallega.

En su perfil de Instagram, Herrera ha publicado un mensaje: «Se trataba de un hierro del anclaje de la portería que se ha soltado y suponía un riesgo. He avisado al árbitro para que revisase esta circunstancia. En ningún momento he reclamado al colegiado lanzamiento alguno por parte de la afición del Celta, a la que me he dirigido para aclarar la situación. Nada que reprochar a la afición del Celta, que se ha dedicado a animar a su equipo».

El colegiado del encuentro, Sánchez Martínez, activó el protocolo correspondiente cuando en el minuto 58 el cancerbero de Osasuna le mostró un objeto de hierro. Herrera lo recogió del suelo y se lo enseñó. Durante unos momentos se vivió cierta incertidumbre en el estadio de Balaídos, ya que las imágenes por televisión no aclaraban de qué se trataba.