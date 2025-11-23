¿Qué es la extraña luz que sale de la chaqueta de Laporta? El presidente del Barça se dejó la linterna del móvil encendida y se generó un curioso efecto lumínico que se ha hecho viral

Una de las anécdotas más comentadas que dejó el Barça-Athletic ocurrió en el palco. El presidente del Barça Joan Laporta se mostró muy contento tanto por la victoria ante los rojiblancos como por la ansiada inauguración del nuevo Camp Nou, rebautizado como Spotify Camp Nou. Sin embargo, el momento que más está dando qué hablar fue una extraña luz en forma de círculo que salía de su chaqueta.

El máximo mandatario blaugrana, con Jon Uriarte a su lado, se dejó la linterna de su móvil encendida y se creó un extraño efecto lumínico que ha generado un sinfín de comentarios en redes. El momento fue captado por las cámaras de Movistar+ y ya se ha hecho viral.

Los comentaristas no dudan en referirse a esta curiosidad. «Se ha dejado la luz de la linterna encendida. Había un juego de luces programado y parece que el presidente lo tenía todo estudiado», dicen en tono jocoso.

Vaciles y memes

El vídeo ha circulado por las redes sociales y Laporta se ha convertido en el protagonista de memes, vaciles y bromas. Estos son algunos de los comentarios más ocurrentes por parte de usuarios de X (antes Twitter) que no alcanzan a comprender este curioso efecto lumínico: «No es Laporta es… IRON MAN», «tiene más leds que el Camp Nou» o «con el blanco siempre en el corazón» en tono irónico por parte de un hincha del Real Madrid.