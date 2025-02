El juez del 'caso Rubiales', protagonista de nuevo: «¿Le pegamos para que diga lo que usted quiere?»

A. Mateos Lunes, 10 de febrero 2025, 11:23 | Actualizado 12:41h. Comenta Compartir

El juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto ha vuelto a ser este lunes protagonista durante el juicio a Luis Rubiales por presunta agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial femenino y los días posteriores. Esta mañana le tocaba declarar a la actual seleccionadora, Montse Tomé, y el juez ha estallado en una de las preguntas formuladas por la abogada de Rubiales, Olga Tubau.

La letrada preguntaba sobre cuándo se decide aplicar el protocolo del acoso en la Federación tras el beso de Rubiales a Hermoso. En ese momento, el magistrado, de 70 años, le interrumpió visiblemente enfadado. «¿Le pegamos para que diga lo que usted quiere?», le reprochó el juez. Tubau intentó hacer valer su pregunta, pero finalmente asumió la autoridad del magistrado tras entrar en una pequeña discusión que no tuvo mayor recorrido.

No es la primera vez que Clemente Fernández-Prieto es protagonista en este juicio. Al antiguo director de comunicación de la Federación Española de Fútbol, Pablo García-Cuervo, ya le abroncó de manera contundente en plena sesión por su forma de dirigirse a la Fiscalía. «Perdone, mi paciencia está llegando a un límite, viene aquí a declarar. ¡Basta ya de esas contestaciones!, quiero saber las cosas con claridad, no con chulería», le espetó malhumorado.

También tuvo palabras duras para Luis de la Fuente. Hubo momentos en los que el seleccionador nacional respondía como si estuviera en una rueda de prensa. Entonces, el magistrado, un hombre que comenzó su carrera en Extremadura, le dijo que no podía andarse por las ramas. «Usted viene a hablar de lo que se le pregunte. Uno no elige lo que va a hablar. Viene como testigo a contestar, si lo sabe o no lo sabe, si estaba o no estaba, si se acuerda o no se acuerda...», le soltó al técnico riojano.

Su primera 'víctima' fue el abogado de Jennifer Hermoso. Clemente Fernández-Prieto le reprochó al abogado de la futbolista madrileña la forma de dirigirse a una de las testigos, a Patricia Pérez, exjefa de prensa de la selección femenina. «Letrado, si sigue así le doy la sentencia para que la ponga ella» o «no sé si hablo para chinos».