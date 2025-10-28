Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
Los Carabinieri (policía italiana) han iniciado una investigación para esclarecer el accidente
Martes, 28 de octubre 2025, 12:06
Josep Martínez (Alzira, 1998), portero español suplente del Inter de Milán, ha atropellado a un anciano de 81 años que se movía en silla de ruedas eléctrica y que ha muerto en el acto. El terrible suceso ha ocurrido a las 9.30 horas de este martes en Fenegrò, localidad de la provincia de Como (Italia), cerca del centro de entrenamiento del club, según informan este martes medios italianos.
La agencia italiana LaPresse ha precisado que los servicios de emergencia del 118 Areu acudieron rápidamente al lugar del siniestro, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. Los Carabinieri (policía italiana) han iniciado una investigación para esclarecer el accidente.
Al parecer, el guardameta valenciano de 27 años acudía al entrentamiento. Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima podría haber sentido un mareo, lo que habría provocado que invadiera el carril contrario provocando la colisión. «El impacto fue extremadamente violento. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato: un helicóptero, una ambulancia y los Carabinieri», aseguran los medios locales. El Inter de Milán ha decidido cancelar la rueda de prensa del entrenador Cristian Chivu para la previa del Inter-Fiorentina.
Devastado
Martínez, que se encuentra devastado tras la tragedia, milita desde esta temporada en la Serie A. Formado en el Alzira, fichó por el conjunto italiano tras firmar una gran temporada en el Genoa. En 2015 cambió los colores azulgrana del Alzira por los del Barça. Posteriormente se marchó a las Palmas. Tras no encontrar regularidad en el conjunto insular, el cancerbero se marchó al Leizpig por 2,5 millones donde ganó una Copa Alemana. En el Genoa vivió un ascenso y el año pasado se proclamó campeón de la Serie A italiana.