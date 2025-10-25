El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Piscolabis

Lamine y el autógrafo que nunca tendré

A este paso va a resultar más caro la firma de un futbolista que la rúbrica de un notario

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Sábado, 25 de octubre 2025, 01:03

Comenta

Firmas al por mayor y con paso previo por caja. Esa es la idea. Lo de Lamine Yamal se veía venir. Que vaya a cobrar ... por firmar está generando polémica, pero estamos olvidando la raíz. En estos tiempos no se lleva dar, sino vender. Y siempre hay un listo, o una empresa, que decide aprovecharlo y montar el chiringuito. Las firmas impresas en la camiseta. Si el nene o la nena quieren lucir la rúbrica de su ídolo ya saben lo que deben hacer. Comprarla con un plus, acordado entre la marca y el jugador. Nos llevamos las manos a la cabeza, pero ya hay quien lleva tiempo sacándose una buena pasta, hasta 3.000 euros se ha llegado a pagar, con los autógrafos. La mayoría de las veces con el desconocimiento del protagonista. Y viene de viejo.

Lamine y el autógrafo que nunca tendré