Jagoba Arrasate seguirá al mando de la Euskal Selekzioa ante Palestina

Jagoba Arrasate repetira como entrenador con la Euskal Selekzioa, que se enfrentará a Palestina el próximo sábado 15 de noviembre a las 20:30 en San Mamés. El entrenador vizcaíno estará acompañado en el cuerpo técnico por Mikel Labaka, Imanol Etxeberria, Jon Zubillaga, Isusko Ortuzar, Asier Urkia, Iban Urkiza y Xabi Valencia, según ha informado la Federación Vasca de Fútbol en un comunicado.

Labaka y Zubillaga son los nuevos integrantes en unirse al grupo de trabajo. El primero, no solo ha representado de manera ejemplar a nuestra selección como jugador. También ha demostrado con creces su nivel en un banquillo como el de la Real Sociedad.

La Euskal Selekzioa encontrará en Jon Zubillaga a un analista de élite que actualmente desempeña dicha función en el Deportivo Alavés.

Más allá de su reconocido nivel futbolístico, desde la dirección deportiva se ha querido destacar el alto grado de compromiso de todas las personas que integran el staff. Su implicación con la selección y con los objetivos comunes es, según De Gregorio, «un valor imprescindible para construir un proyecto sólido, respetuoso con nuestra identidad y ambicioso en lo deportivo».