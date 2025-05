El Iturrigorri se defiende de las acusaciones de racismo del Otxarkoaga: «Una historia con final justo»

Alain Mateos Martes, 27 de mayo 2025, 10:30 | Actualizado 10:59h. Comenta Compartir

La SD Iturrigorri celebró este domingo su ascenso a la División de Honor vizcaína, la máxima categoria del fútbol en la provincia. Pero su alegría quedó empañada por un supuesto episodio racista ocurrido el pasado mes de febrero en el campo del Otxarkoaga, su otro rival en la lucha por el ascenso. Aquel día el conjunto local decidió «retirarse» del partido ante el 'Iturri' porque uno de sus rivales se dirigió hacia ellos en términos como «yo, por lo menos, no soy tan gitano», según denuncian los responsables del Otxarkoaga. Ante tal hecho, el partido quedó suspendido temporalmente y cuando se fue a reanudar, con presencia policial incluida, el Otxarkoaga se negó al considerar que no se daban las circunstancias mínimas de seguridad. Las consecuencias para el Otxarkoaga fueron demoledoras: partido perdido por 0-3 y tres puntos menos por la «retirada del terreno de juego una vez comenzado el partido».

COMUNICADO OFICIAL | S.D. ITURRIGORRI



Una historia con final justo. Y con la verdad por delante. pic.twitter.com/APXIeMbiYi — S.D. Iturrigorri (@SDIturrigorri) May 26, 2025

Así, la Preferente llegaba este domingo a la última jornada con el Otxarkoaga a dos puntos del Iturrigorri, tras no prosperar ninguno de los recursos para reducir la sanción, y los de Rekalde dependiendo de sí mismos para el ascenso. Estos hicieron los deberes y ganaron en su visita al filial del Amorebieta. Mientras, el Otxarkoaga 'pinchaba' en su feudo ante el Galea y decía adiós al ascenso, que finalmente quedó decidido por cuatro puntos.

La directiva del Iturrigorri quiso lanzar un comunicado a última hora de la tarde de ayer lunes para reivindicar el trabajo de sus futbolistas y cuerpo técnico. «Una historia con final justo. Y con la verdad por delante», afirmaron antes de proceder a contar su versión de los hechos ocurridos en febrero en Otxarkoaga.

El club de Rekalde denuncia «una campaña vergonzosa, cobarde y manipuladora» por parte de «miembros del Otxarkoaga», que, según afirman, han utilizado sus redes sociales para lanzar «acusaciones gravísimas, señalando de forma totalmente falsa a uno de nuestros jugadores como racista». «Nos han llamado de todo. Han insultado públicamente a nuestros jugadores y directivos, han inundado redes sociales y mensajes privados con difamaciones y desprecios», aseguran.

El Iturrigorri también acusa a su rival de tratar de «ensuciar el nombre de nuestro club y atacar la integridad de un chico que no ha hecho otra cosa que competir con respeto y darlo todo en el campo». Y celebra que «no lo han conseguido»: «Por mucho que se repita una mentira, no se convierte en verdad. Y porque el que acusa sin pruebas, se retrata».

Por último, el club afirma tener «guardadas todas las pruebas» entre las que se incluyen «capturas de los mensajes -públicos y privados-» y anuncia que «si hace falta» acudirá a la Justicia «para que nadie vuelva a pisotear impunemente el honor de nuestros jugadores y escudo». «La S.D. Iturrigorri no necesita gritar. No necesita inventar. No necesita odiar. Solo necesita hacer lo que sabe: jugar, trabajar, respetar. Lo hemos hecho todo este tiempo, mientras otros se dedicaban a difamar. Y hoy, por fin, se ha hecho justicia: La La S.D. Iturrigorri asciende a División de Honor», zanjaron a la vez que de lanzaron una reflexión: «No todo vale. Ni en el fútbol, ni en la vida. Ganamos en el campo. Pero también ganamos fuera. Ganamos porque no nos vendimos al odio. Ganamos porque elegimos dignidad, valores y verdad. (...) La dignidad también juega. Y hoy, ha ganado».

Sentencia del comité de competición

Bajo las acusaciones cruzadas de ambos equipos, el punto medio del conflicto lo pone el comité de competición y disciplina deportiva de la Federación Vizcaína de Fútbol, que resolvió la disputa aproximadamente quince días después de los hechos. En aquella resolución, los cinco integrantes del órgano sancionador –licenciados en derecho– decidieron dar por perdido el encuentro al Otxarkoaga por 0-3 –el luminoso reflejaba empate a cero cuando los jugadores se fueron a los vestuarios– y restaron tres puntos más de su casillero «por la retirada de un club del terreno de juego una vez comenzado el partido». También impusieron al club una multa de 300 euros.

Por la parte del Iturrigorri, el comité impuso un partido de suspensión al jugador implicado en los hechos por «pronunciar expresiones atentatorias al decoro o la dignidad». La resolución levantó ampollas entre los gestores del Otxarkoaga y denunciaron sentirse «agraviados». Miembros de su directiva anunciaron entonces que recurrirían a instancias superiores pero, por ahora, todos los recursos han sido en vano.

Este domingo, tras perder el ascenso, anunciaron en declaraciones a este periódico que «la Federación tiene que acabar con esto (el racismo) y poner una sanción ejemplar» y que pelearán «hasta el final». Es un tema de «dignidad», zanjaron a la vez que aseguran sentirse solos en este camino: «Los políticos del barrio han dicho que esto ha pasado toda la vida y no dicen nada».

