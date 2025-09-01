Iñigo Pérez se disculpa tras su reacción en el Rayo-Barça: «Me avergüenzo de cómo actué» El técnico rayista explotó en la banda por el penalti señalado a favor del Barcelona y la ausencia de VAR en la jugada, aunque después reconoció su error y defendió a los árbitros

Aitor Echevarría Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:07 | Actualizado 12:12h. Comenta Compartir

El exjugador del Athletic y actual entrenador del Rayo Vallecano Iñigo Pérez vivió uno de los momentos más tensos del empate frente al FC Barcelona en Vallecas. La polémica llegó en la primera parte, cuando el colegiado Mateo Busquets decretó penalti sobre Lamine Yamal. En ese instante, el sistema de videoarbitraje estaba inoperativo por un fallo técnico, lo que impidió revisar la acción y desató la ira del banquillo local.

"¿Ahora no hay VAR? Es una vergüenza. Nos vamos a ir del campo".



La reacción de Iñigo Pérez tras el penalti señalado a Lamine Yamal. #DeportePlus pic.twitter.com/qHVYPbjLdz — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 31, 2025

El técnico franjirrojo, visiblemente alterado, llegó a insinuar que su equipo podría abandonar el terreno de juego. Sin embargo, tras el pitido final, compareció en rueda de prensa para retractarse. «Quiero pedir perdón por mi comportamiento. Me avergüenzo de cómo reaccioné. El árbitro se puede equivocar y hay que respetarlo. Lo que me frustra no es el fallo en sí, sino la sensación de que unas veces hay VAR y otras no. Eso genera confusión y no es bueno para nadie», explicó.

Pérez insistió en que su enfado se dirigía a los protocolos más que al colegiado. «Soy partidario de la tecnología, pero no de la ineficacia. Prefiero que el árbitro se equivoque a que el sistema funcione a medias. Al final, los más perjudicados son los árbitros, porque se les juzga con herramientas que no siempre están disponibles», añadió.

Por su parte, el Grupo Mediapro informó tras el choque que el problema estuvo relacionado con el sistema eléctrico y que el VAR pudo restablecerse en la segunda mitad. Mientras tanto, exárbitros como Iturralde González consideraron que la decisión de señalar penalti fue acertada.