Japón Iniesta: «Veo al Barça potente, con una plantilla muy importante» Andrés Iniesta. / Efe El exazulgrana confiesa que «Leo siempre ejerce de capitán» y cree que para el argentino «es un aliciente más» EFE Barcelona Martes, 28 agosto 2018, 12:24

El exbarcelonista Andrés Iniesta, ahora jugador del Vissel Kobe japonés, aseguró que ve al Barça «potente» y «con una plantilla muy importante» por lo que espera que llegué a finales de temporadas «con opciones de ganarlo todo».

En unas declaraciones a Barça TV, coincidiendo con la estancia del infantil B del Barça en Japón, el centrocampista manchego recordó que el club azulgrana «ha hecho incorporaciones de gente joven y más experimentada que seguro que le da un poso y un empaque muy importante».

El centrocampista admitió que algunos días recupera las imágenes de su despedida del Barça, de algún partido o de algún acto: «Lo que viví fue algo mágico que nunca olvidaré. Tantas muestras de cariño en aquel tiempo fueron increíbles y, a día de hoy, lo sigo recordando».

En cuanto a la elección de Leo Messi como primer capitán barcelonista, puesto en el que ha sucedido al manchego, Iniesta dijo que aunque no llevara antes el brazalete, «Leo siempre ejerce de capitán».

«Lo único que he hecho ha sido disfrutar con él y, para mí, ser el capitán del FC Barcelona ha sido una experiencia única. Para él, después de tantos años en el Club, supongo que es un aliciente más», añadió.

También se refirió Iniesta a Arthur Melo, el nuevo 'ocho' del Barça, el brasileño contratado para ocupar su plaza. «El único consejo es que confíe en su juego porque tiene unas condiciones muy buenas y está en un club idóneo para que su fútbol crezca cada año. Esperemos que tenga mucha suerte y pueda hacer el fútbol que tiene y ayude a hacer el Club a ser más grande», opinó.

Iniesta apuesta por un futuro en el Barça: «Es mi casa, y me gustaría poder transmitir de alguna manera todo lo que he aprendido y he hecho durante tanto tiempo».

El centrocampista también se refirió a su aventura en Japón donde admite estar «muy a gusto» desde el primer día. «He encontrado gente muy predispuesta a ayudar: los compañeros, la gente que trabaja en el club», indicó.

Lo único que le contraria al centrocampista manchego es el calor. «Hay mucha humedad y al principio, con pocos entrenamientos, se acusa más», añadió.

Considera que el tipo de juego no es pausado y admitió «estar encantado» de vivir una experiencia que hasta ahora «está siendo muy buena».

Sobre el nivel de la J1 League japonesa, Iniesta indica que es una competición muy igualada: «Es una liga y una competición en la que parece que cualquier rival, aunque esté en la zona baja de la clasificación, puede venir a tu casa y ganarte. Y tú ganar a cualquiera. Es un fútbol sin objeciones».