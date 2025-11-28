Inglaterra domina el viejo continente

Hay épocas en las que una civilización domina sin oposición. Ocurrió con Roma en su apogeo, cuando sus legiones avanzaban imparables ante tribus dispersas. Hoy, ... en el fútbol europeo, ese papel lo ha asumido la Premier League, cuyo poder en la Champions se impone con la contundencia de un imperio que ha encontrado su edad dorada.

Los seis representantes ingleses están entre los dieciséis primeros en la Liga de Campeones, independientemente de su posición en la liga doméstica. El Arsenal lidera la competición con cinco victorias en cinco partidos, incluido un 3-1 al Bayern de Munich. El Chelsea sometió al Barcelona con un 3-0, y Manchester City, Newcastle, Liverpool y Tottenham también avanzan con solvencia. No es una coincidencia, sino un dominio estructural.

En contraste, La Liga vive una realidad mucho más oscura. El Real Madrid, quinto, es el único con luz propia. Detrás, el desplome: Atlético en el puesto 12, Barça en el 18, Athletic en el 27 y un Villarreal hundido en el 34. El caso del 'Submarino Amarillo' es paradigmático: tercero en La Liga con números brillantes, pero casi colista en Champions, con sólo un punto y diez goles encajados.

Los duelos directos entre ambos mundos cuentan una historia aún más cruda. En nueve enfrentamientos entre equipos de Premier y La Liga, los ingleses han ganado ocho, con un balance total de 17-3 en goles. Un disparate que invita a reflexionar sobre la igualdad entre estas ligas años atras. El Liverpool venció a Atlético y a Real Madrid, el Arsenal arrasó a los colchoneros, el City y el Tottenham doblegaron a un Villarreal irreconocible, el Athletic cayó doblemente ante 'Gunners' y Newcastle y el Barça sólo pudo maquillar el desastre con un triunfo ante el conjunto de Eddie Howe en en el St James Park. El resto de Europa tampoco ofrece resistencia sólida. Italia presenta a Juventus y Napoli muy lejos del top; Francia se sostiene solo con el PSG; y Alemania mantiene el tipo con Bayern y Dortmund, pero ni siquiera su tercera fuerza, el Leverkusen, logra situarse por delante de los clubes ingleses. La Premier domina el continente, no sólo España.

Dinero y más dinero

Y la razón es tan poderosa como evidente: el dinero. La Premier ingresó más de 3.400 millones en derechos televisivos la última temporada, muy por encima de los 1.353 millones de La Liga. Además, el reparto inglés es mucho más equitativo; todos los clubes superan los 130 millones. En España, solo tres pasan de 100 millones y diez no llegan ni a 50. Con esa diferencia económica, el gigante inglés ficha mejor, retiene talento y construye plantillas capaces de competir a un nivel que ahora mismo parece inalcanzable para el resto.

La Premier no compite, gobierna. Mientras el resto de Europa intenta reorganizarse, ajustar recursos y recuperar terreno, los ingleses avanzando con cada vez mayor dominio. Ya sea por dinero, el atractivo que genera la liga en el extranjero o cualquier otra razón, el fútbol europeo tiene emperador, y no parece dispuesto a ceder el trono.