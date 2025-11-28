El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Chelsea celebran tras marcar su tercer gol durante el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Chelsea y el Barcelona EFE

Inglaterra domina el viejo continente

Los seis equipos de la Premier se mantienen entre los 16 primeros en la Champions con un control que supera a LaLiga española

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Viernes, 28 de noviembre 2025, 02:16

Hay épocas en las que una civilización domina sin oposición. Ocurrió con Roma en su apogeo, cuando sus legiones avanzaban imparables ante tribus dispersas. Hoy, ... en el fútbol europeo, ese papel lo ha asumido la Premier League, cuyo poder en la Champions se impone con la contundencia de un imperio que ha encontrado su edad dorada.

