La ilusión se demuestra andando

No se conocían pero ya se sienten como «una familia». Nunca habían oído nada de walking football (fútbol caminando) y algunos ni habían jugado al fútbol. Una charla en la Asociación Parkinson Bizkaia-Asparbi les insufló ánimos para embarcarse en un proyecto que ahora viven con pasión. Jesus Etxebarria, presidente de Euskal Walking Football Elkartea, les habló en 2022 de un extraño deporte que les ayudaría contra su enfermedad. «El interés era crear un equipo con enfermos de párkinson. Me acuerdo de las caras, como si pensasen 'este tío está pirado'», recuerda el mismo Etxebarria.

Pero su propuesta convenció. Se apuntaron doce personas y ya son veinte, entre ellas cinco mujeres. Pedro Gómez, uno de los aventureros, dice que «nos explicó que las lesiones eran mínimas y las normas van a prevenirlas. Nos habló de ilusión, de empatía y de socializar». También se embarcó Rebeca Atxalandabaso «por fortalecer los músculos, por ganar equilibrio, estabilidad. Con párkinson es importante hacer deporte a nivel muscular, pero se ha convertido en una ilusión y es una terapia física y cognitivamente. Y nos viene muy bien para socializar».

La idea se materializó en la creación de un equipo, el Beti United Berango, para competir en la liga vizcaína, única en su género por estas latitudes. Existen torneos similares en la Costa Blanca y la Costa del Sol con jugadores oriundos de Reino Unido, país donde se inventó el walking football para fomentar la actividad física en la población de mayor edad. De hecho, las normas de este deporte estipulan que los jugadores masculinos tienen que superar los 50 años y la mujeres, los 40. La participación en el campeonato de Bizkaia ha subido de tres a diez conjuntos. El Beti United es el único equipo cuyos integrantes padecen una patología neurológica. «Somos el primer equipo, sin ser selecciones, a nivel mundial que jugamos de continuo. Somos pioneros en jugar en una liga no exclusiva de enfermos», resalta Pedro con orgullo.

El Beti United disputa sus partidos y entrena en el campo Iturriaga de Berango, cuyo Ayuntamiento les cedió el terreno de juego y material. Allí se preparan los futbolistas caminantes. Ni corren ni trotan, está penalizado por el reglamento. Tampoco pueden entrar por detrás ni por los laterales, ni elevar el balón por encima de la cabeza. Porque el walking football se concibió para que no hubiera acciones bruscas y se evitaran traumatismos. Con el mismo fin, el portero es amo y señor del área; nadie más debe entrar en ella ni él puede salir, y así desaparecen los choques.

En sólo dos temporadas se han conseguido muchos objetivos, sobre todo humanos y personales. «Hay compañeros que igual están un poquito peor, pero les ves en el campo y se mueven, y eso les da, sobre todo, mucha autoestima», detalla Rebeca, coordinadora del equipo. Jesus Etxebarria, que también ejerce como entrenador, agrega que «yo me cambio en el vestuario con ellos y algunos tienen verdaderas dificultades para vestirse y cambiarse. Se ayudan entre ellos. Luego salen al campo y alguno parece que no tiene nada».

Durante el entrenamiento, los futbolistas se estimulan entre ellos, se desmarcan, hacen circular el balón y se ven buenos disparos y paradas. Mujeres y hombres comparten el terreno habilitado a lo ancho del campo de fútbol convencional. Aunque las porterías son más pequeñas que las de fútbol clásico, hay ocasiones y goles en este balompié pausado.

Salidas internacionales

Los del Beti United se mueven, y mucho. Ya han tomado parte en un torneo que tuvo lugar en Plentzia con tres rivales ingleses y uno galés, y en abril se enfrentaron a la selección inglesa de párkinson en Berango. El año pasado acudieron al torneo internacional Ray Kennedy (jugador del Arsenal y el Liverpool, internacional inglés, a quien le detectaron párkinson con 32 años) en Noruega. En septiembre repitieron en la misma cita, esa vez en Cardiff (Gales).

Esta semana se ha celebrado en Torrevieja el segundo Mundial de walking football, con el concurso de la selección vasca (estuvo en la anterior edición, en Inglaterra hace dos años), bajo la batuta de Etxebarria. Los jugadores se pagan los viajes. «Nos subvencionamos todo. Aparte de tres patrocinadores y la ayuda del Ayuntamiento de Berango, lo demás lo sufragamos nosotros. Nos supone mucho ir al Mundial (1.200 euros cada uno) y alRay Kennedy (1.000 euros)».

«Sólo palabras bonitas»

La liga de walking football tiene el apoyo de la Federación Vizcaína de Fútbol, pero choca contra el escollo de que este deporte «no está reconocido a nivel institucional. Sólo recibimos palabras bonitas, nada más». Hacen frente a los gastos de arbitraje y material, aunque ningún obstáculo puede con los caminantes. «Queremos visibilizar el párkinson, es uno de los motivos por los que estamos jugando. Que la gente vea que podemos jugar a walking football».

Por su ejemplo social, sus rivales vizcaínos rindieron un homenaje al Beti United en el campo de San Ignacio. Un reconocimiento merecido para una cuadrilla entusiasta a la que la movilidad reducida no ha podido parar los pies. Por el contrario, los futbolistas que no corren viven una «experiencia maravillosa». Así lo siente Pedro mientras da la bienvenida a un compañero en el banquillo de Iturriaga. El recién llegado es Txema, que propuso el saludo propio del equipo. «Nos damos un abrazo, la mano se le da a cualquiera. Nuestra amistad es muy intensa».