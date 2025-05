Iker Muniain denuncia que los jugadores de San Lorenzo llevan meses sin cobrar

Silvia Cantera Jueves, 15 de mayo 2025, 17:20 | Actualizado 18:14h. Comenta Compartir

Iker Muniain y el resto del equipo de San Lorenzo llevan «varios meses» sin cobrar. El excapitán del Athletic ha denunciado en sus redes sociales la «profunda preocupación y malestar» de la plantilla del club argentino ante la «delicada situación» que están atravesando. Este mismo jueves los jugadores han ido un paso más allá. No han entrenado como muestra de repulsa.

Ampliar

«No solo afecta directamente a nuestras familias, sino que también pone en jaque el normal desarrollo de nuestra actividad profesional», lamenta el futbolista navarro, que porta el brazalete de capitán en el club argentino. El futbolista llegó a San Lorenzo a principios de temporada, tras quince años en la primera plantilla del Athletic. Hasta ahora, se desconocía la amarga situación en la que se encuentra el equipo.

LOS TENEMOS ASÍ DE GRANDES!! pic.twitter.com/hiS69Kzmok — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 10, 2025

Lo explica el propio Muniain en su comunicado. No han querido precipitarse. «Hemos sido pacientes, comprensivos y responsables, cumpliendo cada día con nuestros entrenamientos, partidos y compromisos, priorizando siempre al club, sus colores y su gente», remarca. Pero el tiempo ha ido pasando y la situación es cada vez más complicada. «Ha llegado el momento de alzar la voz», afirma.

Están cansados de promesas que no se han llegado a cumplir. Algunos miembros de San Lorenzo llevan hasta tres meses sin cobrar y han escuchado en varias ocasiones que recibirán los salarios retrasados. Pero el dinero no acaba de llegar. «Dados los hechos de público conocimiento que han acontecido en las últimas horas, consideramos por nuestra parte estos hechos como una burla hacia este grupo de trabajo». Se refiere a la gota que ha colmado el vaso. La Asociación del Fútbol Argentino ha intervenido en la crisis de San Lorenzo con la intención de atajar la deuda millonaria. Pero el pago no ha llegado por un insólito error administrativo. La transferencia ha quedado retenida por orden judicial porque la cuenta del club está embargada.

Desean una pronta solución. No quieren que la situación pase a mayores, solo que se resuelva «con la urgencia y seriedad que requiere. No buscamos el conflicto, sino una solución concreta y justa».

Dimisión del presidente

Este no es el único escándalo en el que se ha visto envuelto San Lorenzo en las últimas semanas. Hace menos de un mes, el 24 de abril, el presidente del club dimitió tras descubrirse que había aceptado un presunto soborno. Está denunciado ante la Justicia por un vídeo en el que, al parecer, el propio Marcelo Moretti acepta dinero de una mujer a cambio de fichar a su hijo para las divisiones inferiores del club.