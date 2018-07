Fútbol internacional Ikeme se retira tras un año de lucha contra la leucemia Carl Ikeme. / Henry Browne (Reuters) El portero nigeriano del Wolverhampton señala que su estado de salud es muy frágil como para continuar jugando al fútbol COLPISA / AFP LONDRES Viernes, 27 julio 2018, 17:36

El portero internacional nigeriano del Wolverhampton Carl Ikeme, de 31 años, ha anunciado este viernes su retirada del fútbol debido a la fragilidad que le provocó una leucemia.

Ikeme declaró el mes pasado que su enfermedad, que dio a conocer el 6 de julio de 2017, estaba en remisión total tras «un duro año de quimioterapia intensa», pero considera que su estado de salud es muy frágil como para continuar jugando al fútbol profesional.

«Fue mi médico el que me aconsejó retirarme, debido al impacto del tratamiento en mi cuerpo. Pienso que es la mejor decisión que puedo tomar», ha señalado Ikeme en la web del club. «Regresar a los terrenos era demasiado arriesgado, lo primero que debo hacer es pensar en mi salud. Quiero estar para mis hijos, mi familia y mis amigos», ha añadido.

Ikeme ha agradecido el apoyo que ha recibido durante su enfermedad. «Desde que me encontraron la enfermedad, no ha pasado un día sin que alguien me pregunte cómo estaba». «Algunas personas se han preocupado tanto por mí que han hecho colectas de fondos en mi nombre. Es increíble», ha añadido Ikeme.

Nacido en Inglaterra, el guardameta llegó a los Wolves a los 14 años y completó toda su carrera en su club de formación, a excepción de algunas cesiones. Desde 2003 ha disputado más de 200 partidos, principalmente en la Championship, en un Wolverhampton que regresa a la Premier League este curso. Ikeme fue diez veces internacional con Nigeria, entre 2015 y 2016. En el Mundial de Rusia fue nombrado 'jugador 24' de los Super Águilas, a título honorífico.