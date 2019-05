Huete, el cotizado multiusos del Sestao River

Aritz Huete está de moda. Es el jugador más polivalante del Sestao River, vale para un roto y para un descosido. Ha marcado 5 goles, tres de ellos de cabeza, y varios clubes de Segunda B como Arenas, SD Amorebieta, Gernika y SD Leioa le han espiado. De hecho, en el último derbi de La Florida ante el Portugalete, dos directores deportivos de un par de estos clubes le vieron en directo y tomaron buena nota.

Un Huete que estudia IVEF y Magisterio en doble grado, y que acabará la carrera el próximo curso en Deusto. De momento, se desplaza diariamente desde Donostia (es del barrio de Gros) acompañado del denominado «comando Gipuzkoa» del River, con hasta seis jugadores repartidos en dos coches, según bromea el central verdinegro. Se formó desde alevines hasta el Juvenil de Honor en el Antiguoko antes de pasar por el Pasaia de Tercera en su primer año senior y cumplir dos temporadas en el filial del Alavés. «En el primer año quedamos campeones y a las puertas de ascender, y el año pasado, terceros. Se me acababa el contrato y según se interesó el Sestao por mí, no lo pensé», desliza, para matizar que «se trata de un buen sitio, un buen proyecto, con un objetivo claro que es subir a Segunda B, y en eso estamos», relata. Huete fue compañero del actual león Gorka Guruzeta (también cosecha del 96), seis años en el seno del Antiguoko. «Siempre ha tenido mucha calidad y en cadetes fue cuando dio el estirón y empezó a destacar. Seguro que vuelve con mucha fuerza de su lesión», comenta.

En el Sestao River, Huete ha actuado de lateral derecho, de central o de mediocentro, donde más le gusta despuntar: «Cuando me ficharon, me pusieron en el texto de la web: polivalencia en la línea defensiva, y creo que lo he cumplido. Al principio jugué de mediocentro, luego de central y algún partido de lateral porque Gago estaba lesionado. Un poco de todo», lanza Huete. Aunque reconoce que, «siendo sincero», se inclina por ser pivote: «Es donde más balones tocas, donde más te asocias con la gente, pero juego donde me pongan». «Con jugar estoy muy a gusto», remata el polivalente jugador donostiarra.

Su faceta ofensiva está fuera de toda duda con esos cinco tantos, que colocan al River segundo en la tabla solo superado por el Portugalete: «Me gusta ir a rematar y creo que es algo que se me da bastante bien. He tenido la suerte de marcar cinco goles, dos de ellos de jugada, y ayudar al equipo». Su referente, sin duda, obedece al nombre de Xabi Alonso. «Es el ejemplo que he tenido desde pequeño; salió del Antiguoko también y es el que he visto en Donostia como referente en el centro del campo», desliza. Huete, de 22 años, acaba contrato en junio con el River y, pese a los intereses de otros clubes periféricos de Bizkaia, es cauto. «Habrá que ver dónde quedamos. Si subimos, que es el objetivo principal, me encantaría jugar en Segunda B en Las Llanas con el River», subraya Huete.