Una huelga que nadie desea Capitanes de los diferentes equipos tras la reunión de la Asociación de Futbolistas Españoles, con su presidente David Aganzo. / EFE Clubes y entrenadores confían en alcanzar un acuerdo, tras la amenaza del sindicato de futbolistas si no se rechaza la idea de jugar en Estados Unidos R. ERRASTI Jueves, 23 agosto 2018, 23:29

«Este es un problema que se ha planteado ahora, va a haber negociaciones y creo que como la gente del fútbol es seria y disciplinada todo tendrá un final feliz», vaticina Enrique Cerezo sobre la reacción de los futbolistas al acuerdo entre La Liga y la multinacional Relevant que incluye disputar un partido de Primera División en Estados Unidos como parte del desarrollo de este deporte en aquel país y Canadá esta misma campaña. «Estamos todos unidos (los jugadores), la unión hace la fuerza y como nuestro presidente (David Aganzo) ha dicho, estamos en el mismo camino todos, en un camino que es lo que nosotros queremos y lo que creo que nos corresponde y es lo mejor para el fútbol», confesó Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona y vicepresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en un vídeo colgado en la cuenta de Twitter de la AFE.

El miércoles Aganzo aseguró en rueda de prensa -los representanres del Athletic no llegaron porque se anuló su vuelo- que los futbolistas llegarán «hasta el final», si La Liga, a la que acusan de tomar «decisiones unilaterales», no toma en serio sus preocupaciones e incluso no descartarían una huelga, algo que sorprendió a varios de los capitanes presentes en la reunión previa a la comparecencia, ya que no se llegó a votar de manera expresa un apoyo al paro. El acuerdo alcanzado por Tebas implica la creación de La Liga North América, una filial conjunta a quince años y participada al 50% que será la representante exclusiva de La Liga en Estados Unidos y Canadá para todo el desarrollo del negocio y enfocará sus esfuerzos en promover la cultura del fútbol en ambos lugares. Varios de los clubes han mostrado, en privado, su rechazo a la medida y Cerezo se ha desmarcado de la iniciativa.

«Siempre se ha hablado de este tema con Madrid y Barcelona, el Atlético no está en este lío», afirmó el mandatario rojiblanco que ha dejado claro que el clásico «es inviable». No parece probable que vaya a cesar la polémica suscitada por la decisión de jugar en Estados Unidos. «No lo veo muy bien, sobre todo por la gente y por la afición», apuntó Manu Trigueros, del Villarreal.

Otros, como el técnico del Valladolid Sergio González, pese a que prefieren «jugar la liga española en casa», entienden la necesidad de «evolucionar y modernizarse» pero siempre que se cuente «con el beneplácito de los jugadores» y que suponga «algo positivo para todos». Su presidente, Carlos Suárez, es uno de los defensores de la iniciativa, ya que entiende que «es positivo para el proceso de expansión que estamos haciendo, eso sí, reconoce que «ni siquiera hubo una consulta como tal a los clubes».