Un hombre intenta agredir a Luis Rubiales en la presentación de su libro

Javier Varela Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:32 | Actualizado 19:47h.

Luis Rubiales ha presentado este jueves por la tarde en Madrid su nuevo libro, 'Matar a Rubiales', en el que repasa los acontecimientos que precipitaron su salida de la presidencia de la Federación Española de Fútbol.

En el acto se ha producido un desagradable altercado cuando un hombre ha irrumpido en la sala en la que se llevaba a cabo el acto y ha lanzado huevos a Luis Rubailes. Mientras el expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) y su editor iniciaban el acto, un hombre adulto con una capucha se ha colado en la sala al grito de «no se preocupan, no pasa nada» y le ha lanzado huevos.

El expresidente de la FEF evitó el impacto y se fue hacia él, pero el agresor fue desalojado del lugar de la presentación y, tras unos momentos de desconcierto, Rubiales ha continuado con el acto. Antes de tomar de nevo la palabra, Rubiales ha pedido que se tomen los datos del hombre que le ha tirado los huevos para «la correspondiente denuncia» ante la Policía.

«Me he asustado mucho»

Tras el intento de agresión, Rubiales señaló que «después de lo que ha pasado, tengo que contarlo. No sabía lo que tenía en la mano este señor y he visto a una mujer embarazada, la mujer de mi amigo Paco, justo donde estaba él, y he pensado en los niños. Me he asustado mucho». «A mí que me tiren huevos la verdad es que me da igual. En este país no sé qué porcentaje hay de gente que me tiraría huevos, y otros flores porque soy uno de los pocos que se atreve a contar la verdad, ese es el motivo del libro», añadió.

Poco después aseguró que «estoy fuerte, muy bien. A mí estos cobardes no me importan lo más mínimo». El expresidente, más tranquilo, confesó que «se demuestran con estas acciones quienes son los intolerantes» y celebró el recibimiento que está teniendo el libro porque «eso es que la gente empieza a no creerse las noticias falsas».

Junto a Rubiales, además del editor del libro Gonzalo Sichar, además de algunos de sus antiguos colaboradores, como Andreu Camps y Tomás González

