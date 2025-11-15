El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elgezabal celebra su gol con Aihen.

Elgezabal celebra su gol con Aihen. Ignacio Pérez

Goleada de Euskadi, victoria de Palestina

La tricolor impone la lógica en un San Mamés reivindicativo y solidario con un pueblo que sufre, convertido en un clamor por la paz y la justicia

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:44

Comenta

La jornada culminó con una reunión de 51.396 personas envueltas en la bandera de la humanidad, que tapó por un instante la herida de ... Gaza y abrió la puerta a la vida. Ondeaban ikurriñas y enseñas palestinas, muchas de ellas atadas a una misma asta, símbolos de solidaridad, empatía, comprensión y conexión. San Mamés alojó en sus entrañas toneladas de frustración y rabia por el sufrimiento de un pueblo invadido y devastado por Israel, y al mismo tiempo generó energía suficiente como para iluminar el camino de la esperanza. El amistoso solo fue una bonita excusa para congregarse en la casa del Athletic y decir al mundo que Euskadi está al lado de Palestina, y de paso continuar con la reivindicación de la oficialidad de Euskal Selekzioa y la «independencia» del País Vasco. El resultado, un 3-0 firmado por Elgezabal, Guruzeta e Izeta, fue lo de menos porque aunque goleó la tricolor ganó Palestina.

