Goleada de Euskadi, victoria de Palestina

La jornada culminó con una reunión de 51.396 personas envueltas en la bandera de la humanidad, que tapó por un instante la herida de ... Gaza y abrió la puerta a la vida. Ondeaban ikurriñas y enseñas palestinas, muchas de ellas atadas a una misma asta, símbolos de solidaridad, empatía, comprensión y conexión. San Mamés alojó en sus entrañas toneladas de frustración y rabia por el sufrimiento de un pueblo invadido y devastado por Israel, y al mismo tiempo generó energía suficiente como para iluminar el camino de la esperanza. El amistoso solo fue una bonita excusa para congregarse en la casa del Athletic y decir al mundo que Euskadi está al lado de Palestina, y de paso continuar con la reivindicación de la oficialidad de Euskal Selekzioa y la «independencia» del País Vasco. El resultado, un 3-0 firmado por Elgezabal, Guruzeta e Izeta, fue lo de menos porque aunque goleó la tricolor ganó Palestina.

Después de un día festivo, rematado con un par de marchas populares a favor de Palestina –en la segunda hubo algunos contenedores quemados–, San Mamés abrió las puertas a la solidaridad y el compromiso. El estadio se vino abajo cuando el combinado visitante saltó al césped, en cuyo círculo central estaba un fragmento del 'Guernica' de Picasso, un grito por la justicia y la paz, y los jugadores dieron una vuelta de honor devolviendo los aplausos a la grada. El ruido de volvió ensordecedor cuando el once confeccionado por Ehab Abu Jazar fue presentado en árabe en las dos pantallas grandes, donde minutos antes se habían proyectado imágenes de la devastación de Gaza recogidas por Médicos Sin Fronteras. Los jugadores llevaban una camiseta negra en cuya parte delantera figuraban las fotos y los nombres de Hani Al-Masdar y Sulaiman Al-Obaid, dos deportistas palestinos asesinados en Gaza. En la parte trasera se leía en inglés 'The Match Continues In Their Name' –el partido sigue en su nombre–. Lo hizo.

Antes de que el balón echara a rodar, el cantante Eñaut Elorrieta y varios músicos interpretaron las canciones 'Gernika' y 'Palestinians', y luego La Catedral se convirtió en un mosaico gigante con las banderas de Euskadi y Palestina. Se encendieron algunas bengalas en los dos fondos, donde había pancartas en apoyo al pueblo árabe, una que pedía 'Freedom for the Basque Country' –libertad para el País Vasco– y otra que conminaba a romper con la Constitución. La megafonía emitió un sonido de sirenas que emulaban la llegada inminente de un bombardeo –estremece incluso bajo cielos despejados de plomo– y luego las dos selecciones posaron con sus respectivas demandas: la de Euskal Selekzioa exigía la oficialidad y la de Palestina que parase el genocidio. Después todos se mezclaron en una foto de familia.

Las 51.396 personas corearon al unísono «Palestina askatu» y muchísimas «español el que no bote, eh, eh». Ondearon banderas que pedían el regreso de los presos y al menos cuatro con un Arrano beltza. Mientras tanto, abajo, Elgezabal ya había adelantado a la tricolor a los cuatro minutos de un bonito cabezazo. La gente animaba prácticamente por igual a Euskadi y a Palestina. Aplaudía las ocasiones de ambos equipos, en un bonito gesto de complicidad. Hubo olas en las gradas y humo, testigo de las bengalas encendidas. San Mamés protestó con una sonora pitada cuando dos de ellas cayeron al césped. El público disfrutaba con cada segundo de una noche sumergida en la reivindicación, desde la independencia vasca hasta la libertad para los palestinos.

Selección de cesta punta

Hugo Rincón fue derribado por Wadji en la recta final de la primera parte y Jon Ander González decretó la pena máxima. Gorka Guruzeta no perdonó ante Rami. San Mamés lo celebró y el palco, lleno de autoridades, también aplaudió. Al igual que el resto del campo rindieron un sentido homenaje al recién fallecido Xabier Azkargorta justo en el descanso, cuando se proyectó la imagen del técnico guipuzcoano. El intermedio también se aprovechó para celebrar la primera participación oficial de la selección de Euskadi en la Liga de Naciones de cesta punta celebrada en Gernika, con los puntistas haciendo pasillo en el campo.

En la segunda parte siguieron las olas y los cánticos, a los que dio más volumen el gol de Izeta a pase de Gorosabel. Conexión rojiblanca. No hubo más goles ni hizo falta porque todo acabó en un abrazo, con una grada puesta en pie para aplaudir a los dos equipos en su vuelta de honor entre los gritos de «Palestina askatu».