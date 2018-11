El Gobierno vasco reclama a los clubes de fútbol que impidan «a la minoría violenta acudir a los partidos» Agentes de la Ertzaintza en los incidentes del Athletic-Spartak de febrero pasado. / Ignacio Pérez Para el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, «no es de recibo» que San Mamés requiera uno de «los dispositivos de seguridad más costosos» JAVIER MUÑOZ Miércoles, 21 noviembre 2018, 01:17

El escenario tenía un gran significado. Porque la sede del Archivo Histórico está cerca de San Mamés y de los lugares donde fallecieron el aficionado rojiblanco Íñigo Cabacas (2012) y el ertzaina Inocencio Alonso (2018), en ambos casos en incidentes ocurridos con ocasión de partidos del Athletic contra el Schalke 04 y el Spartak de Moscú, respectivamente. Ese edificio, cercano a unas dependencias de la Policía autonómica, había sido escogido por Kiroleskola -organismo dependiente del Gobierno vasco- para celebrar una jornada sobre Violencia y Deporte dirigida por Marian Ispizua y Julen Aldaz, sociólogos y docentes de la UPV/EHU. Delante de gestores deportivos, educadores y ertzainas, uno de los invitados, el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, puso el guión nada más empezar. «No es de recibo que uno de los dispositivos de seguridad más costosos para la sociedad sean los de determinados deportes», se lamentó el responsable de la Ertzaintza, en clara alusión a los despliegues de antidisturbios en los partidos de fútbol, y concretamente a los del Athletic en la Europa League.

Las cifras 119 expedientes se incoaron el pasado año en Euskadi por incidentes en acontecimientos deportivos, y la práctica totalidad, 114, fueron de fútbol. El 14% de los vascos , según una encuesta, han visto agresiones físicas entre deportistas en espectáculos deportivos El 7% de los vascos han contemplado agresiones entre el público en acontecimientos deportivos.

Zubiaga lanzó su denuncia en un encuentro de especialistas organizado por mandato del Parlamento vasco tras los altercados del Athletic-Spartak. Como la noche en que Íñigo Cabacas recibió un pelotazo de goma, la del Spartak también fue una velada trágica en la que se enfrentaron hinchas locales y rusos, y en la que el agente Inocencio Alonso murió de un infarto en la explanada de San Mamés. El viceconsejero emplazó a los profesionales convocados por Kiroleskola -varias decenas- a buscar la manera de contrarrestar a «esa minoría» que está convirtiendo los espectáculos deportivos en batallas campales. «Hay que erradicar la violencia desde el origen, con educación, pero también la violencia que ya tenemos, y ahí las administraciones tenemos mucho que hacer. Pero los principales actores son los propios organizadores de los eventos deportivos, de los partidos; los clubes», enfatizó Zubiaga.

«Todo se desdibuja»

El responsable de la Ertzaintza fue explícito. «En la mano de los clubes está apartar a esa minoría. Impedir que participe en esas actividades», reclamó. «El deporte es salud, bienestar, compañerismo, ocio y disfrute, pero todo eso se desdibuja cada vez que en los medios o en la calle vemos las consecuencias de la violencia», prosiguió Zubiaga, que hizo mención a una denuncia de agresión presentada por un árbitro de baloncesto este fin de semana.

En el encuentro de Kiroleskola se expusieron los resultados de tres mesas de trabajo formadas por educadores, ertzainas y los clubes de fútbol de élite, menos la Real-. En ellas se ha estudiado cómo erradicar las agresiones verbales y físicas del deporte profesional y amateur, sea en la cancha o en la grada. Las reflexiones fueron resumidas por Marian Ispizua, del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPV, y Juan Aldaz, coordinador del grado de Criminología de la Faculta de Derecho de esa misma universidad, y el panorama que dibujaron fue bastante triste. De hecho, resultaba deprimente en el ámbito de los espectáculos deportivos, según se desprende de una encuesta del gabinete de prospecciones del Gobierno vasco realizada hace tiempo, pero cuyos datos, precisaron los dos docentes, no han perdido un ápice de actualidad.

«El 27% de los entrevistados -detalló Marian Ispizua- aseguró haber asistido a agresiones verbales del público a deportistas. El 22%, a agresiones verbales entre el público; el 20%, entre jugadores; el 7%, a agresiones físicas entre el público, y el 14%, a agresiones físicas entre jugadores». Dos de cada tres vascos consideran que la violencia que impregna lo deportivo es «un problema grave», pero a la hora de la verdad los ademanes agresivos y los insultos sólo preocupan a poco más del 50% de los encuestados, de lo que se concluye que casi la mitad de la población «tolera y considera comprensible» que los partidos estén rodeados de crispación y tensión.

«¿Por qué el Derecho Penal se queda a las puertas del estadio ante actitudes castigadas en otras partes» Juan Aldaz

De hecho, casi un tercio de los vascos entiende que la violencia en el fútbol no es más que un reflejo de la sociedad. Y un reflejo de actides machistas, además, puesto que los protagonistas son esencialmente varones. En el caso del deporte escolar, esa violencia aparece vinculada a la falta de educación y a «la agresividad» de los padres y madres que llevan a sus hijos a competir en los colegios. «En esos partidos se toleran los pequeños insultos y los comportamientos desajustados -se lamentó Ispizua-. Pero si los progenitores están presentes es porque son responsables de la educación de sus hijos». En ese contexto, Juan Aldaz se preguntó si no se puede plantear como alternativa «políticamente incorrecta» el alejamiento de las familias de las competiciones escolares.

Realmente, donde las mesas de trabajo de Kiroleskola fueron taxativas fue con el fútbol de élite. Sobre todo subrayaron «la tibieza» de los clubes con los energúmenos de sus aficiones. Uno de los participantes en la jornada sugirió en el turno de preguntas si esas entidades no se benefician de una especie de «aforamiento». Es decir, que lo que está sancionado en la calle no recibe reproche jurídico ni social cuando se trata del balompié. Hasta el punto de que casi se ha convertido en el primer problema de orden público.

La lista de deberes que los educadores pusieron al Athletic, Alavés, Real y Eibar, por citar sólo a los clubes de Primera, fue sencilla. Pidieron a la Ertzaintza que sea gradual al actuar, pero a los equipos los emplazaron a echar del estadio a los seguidores que delincan. A no ser complacientes con ellos y a asumir su responsabilidad en el espectáculo, aunque ese asunto rara vez asoma a la agenda de las directivas. El encargado de vigilar que lo hagan va a ser el Parlamento vasco, adonde se enviarán, en forma de propuesta, las conclusiones definitivas de la jornada de ayer.

Uno de los organizadores del acto aclaró que Kiroleskola no trata de convertir los partidos de fútbol en «espectáculos de ópera», como se llegó a quejar algún aficionado. Porque cuando a un tenor se le escapa un gallo en el escenario, el público patea en el patio de butacas y no le grita lindezas. Pero no es necesario desplegar a los antidisturbios de la Ertzaintza.