Gesta en el fútbol sueco: un equipo de un pueblo de mil habitantes gana la liga y jugará la previa de la Champions El Mjällby logra su primer campeonato con solo seis temporadas en la máxima categoría, y lo hace a lo grande, proclamándose campeón a tres jornadas del final

Alain Mateos Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:28 | Actualizado 13:34h. Comenta Compartir

Los aficionados al fútbol recuerdan las gestas del Leicester en Inglaterra, el Midtjylland, en Dinamarca, o el Bodø/Glimt, en Noruega. Equipos de bajo presupuesto que, con trabajo y esfuerzo, llegaron a doblegar a las grandes potencias de su país en sus respectivas ligas. A este selecto club se le suma desde este fin de semana el Mjällby AIF sueco. Un equipo humilde perteneciente a la localidad pesquera de Hällevik, de 1.500 habitantes, y que el año que viene tendrá el privilegio de hacer sonar en su estadio la melodía de la Champions League, la máxima competición de clubes del fútbol europeo.

Esto es HISTORIA PURA. Mjällby, un club sueco de un pueblo pesquero de solo 1.000 HABITANTES, acaba de coronarse hoy CAMPEÓN DE LA PRIMERA DIVISIÓN por 1ª vez en 86 años de vida.



Sí, jugará la bendita Champions League en 2026/27.



LOCURA TOTAL. 🇸🇪🤯

pic.twitter.com/XDjOe8RzhK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 20, 2025

El Mjällby AIF doblegó al Göteborg en su feudo por 0-2 y se proclamó campeón de la liga sueca por primera vez en sus 86 años de historia. Además logra el título a lo grande, a tres jornadas del final y con la posibilidad de firmar la puntuación más alta de la historia del campeonato. Ni el propio Göteborg, ni el vigentecampeón Malmö, que venía de ganar ocho de las últimas doce ligas, pudieron con el humilde equipo de Hällevik.

Para entender el secreto de este club hay que conocer su historia. Han ganado su primera Liga con solo trece temporadas en la máxima categoría del fútbol sueco. Cuentan con un presupuesto que ronda los 4,5 millones de euros y que es diez veces inferior al del Malmö, por ejemplo. Su estadio apenas puede acoger a 7.500 personas y, sin embargo, mueven a un millar de hinchas en cada desplazamiento.

En los años 70, el Mjällby AIF asciende por primera vez a Segunda División. Una década después llega a la cima del fútbol sueco, descendió al año siguiente y volvió en repetidas ocasiones durante los años 80 y 90. Con la entrada del nuevo siglo, el club de la ciudad pesquera, ubicada al sur del país, se consolidó en las dos primeras divisiones del fútbol sueco. Volvió a Primera en 2009 logrando asentarse en la zona media de la tabla. A partir de entonces, el club empezó a ganarse la fama de equipo formador de jóvenes talentos. La cantera empezó a ser uno de sus pilares hasta convertirse en el líder de la región en la formación de futbolistas. El Mjällby AIF contó con el equipo más joven de la liga en 2022 y con un hasta cuatro jugadores en la selección sueca sub-21 esa misma temporada. Hace nueve años descendieron a la tercera división pero se recuperaron del mazazo y regresaron a la máxima categoría en 2020. Tras conseguir dos quintos puestos en las últimas cinco temporadas, este año el Mjällby AIF se ha proclamado campeón.

Gracias a su triunfo, el Mjällby AIF se ha ganado el derecho a participar en la fase previa de la Champions League 2026/2027. Entrará en segunda ronda y tendrá que superar tres eliminatorias para llegar a la fase liga, donde verdaderamente comienza la competición.

Temas

Audiencias