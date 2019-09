«Gasté menos porque en verano voy al pueblo», dice un exjugador del Levante Exjugadores del Zaragoza, Ander Herrera segundo por la izquierda, en una de las sesiones del macroproceso. / E. P. Exfutbolistas granotas citados por el presunto amaño del partido con el Zaragoza se escudan en mil excusas sobre por qué no retiraron dinero tras aquel partido R. Z. Lunes, 9 septiembre 2019, 20:46

La fase de declaraciones de la macrocausa por el amaño que jugadores del Levante presuntamente aceptaron en 2011, a fin de dejarse ganar por el Zaragoza y repartirse 965.000 euros en efectivo, concluyó ayer en la Ciudad de la Justicia de Valencia. El turno les llegó a once futbolistas que vestían entonces la zamarra granota y que alegaron todo tipo de excusas para explicar por qué aparentemente no hicieron gastos particulares tras el partido. Uno dijo, por ejemplo, que en aquel momento residían en casa de sus padres y tenía exámenes; otro que durante las vacaciones en el pueblo se gasta menos...

En suma, todo un rosario de alegaciones que difieren de las versiones aportadas por el propietario y presente del Levante en 2011, Agapito Iglesias, y por el actual vicepresidente del Zaragoza, Fernando Sáinz de Varanda. Ambos atribuyeron los 965.000 euros a unas primas otorgadas por el club maño a sus jugadores, 18 implicados -incluido el ex del Athletic Ander Herrera- que igualmente han sido citados en la vista oral. Todo a resultas de un proceso iniciado por una denuncia de Javier Tebas, presidente de La Liga.

Sin retirar dinero

Ayer comparecieron los tres exfutbolistas del Zaragoza que quedaban por declarar (Adam Pinter, Jiri Jarosik y Said Boutahar), pero fueron los testimonios de los exjugadores del Levante los que dieron un aire un tanto sorprendente a la jornada, desgranando todo tipo de argumentos. Héctor Rodas aseguró que el hecho de residir en aquel tiempo con sus padres y estar de exámenes en la universidad aminoró considerablemente sus gastos. Una caída que la Agencia tributaria cifró en un 99% basándose en el importe de sus compras con tarjeta. Lo cierto es que Rodas no dio una explicación concreta a no haber sacado dinero entre septiembre de 2011 y julio de 2012.

Vicente Iborra aportó otra versión. Si no retiró cantidad alguna entre el 17 mayo y el 22 de junio fue «porque es un periodo estival, que paso entre mi pueblo y el de mi mujer y los gastos no son tan altos». Cristhian Stuani, actualmente en el Girona, también aseguró que después de perder ante el Zaragoza regresó a Uruguay, «a la casa familiar donde mi padre atendía los gastos, y no usaba ni la tarjeta ni hice retiros en España».

Rafa Jordá alegó que no sacó dinero porque había vendido un coche meses antes y utilizó lo obtenido en la operación, además de haber negociado un mejor alquiler de un apartamento suyo en Benidorm. Mientras, Jefferson Montero explicó que en su estancia en Ecuador utilizó principalmente la cuenta que tiene en su país.

Su compatriota Felipe Caicedo señaló que hizo una transferencia de cinco mil euros a su novia porque no le iban bien las tarjetas para pagar un viaje a Nueva York. Además, continuó, no tuvo tantos gastos porque estuvo concentrado con su selección para la Copa América «y porque todos los años no son iguales». Fueron los momentos más llamativos de una sesión, en la que también declararon los futbolistas Xisco Muñoz, Miquel Robusté, Gustavo Munúa, Juanfran García y David Cerrajería.