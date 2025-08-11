El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gana la Supercopa inglesa y paga una ronda de mil libras en bebida a sus aficionados

El portero Dean Henderson ya es el nuevo héroe del Crystal Palace tras su actuación ante el Liverpool en los penaltis de la Community Shield

A. Mateos

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:26

Si hay un equipo en Inglaterra que se ha ganado a pulso el apodo de 'matagigantes' es el Crystal Palace. El club londinense sorprendió a todos el pasado mes de mayo ganándole la FA Cup al todopoderoso Manchester City de Guardiola y este fin de semana volvió a dar la campanada llevándose la Supercopa inglesa -Community Shield- tras imponerse al Liverpool en la tanda de penaltis.

El héroe de la final disputada ayer en Wembley fue Dean Henderson, que detuvo dos penaltis en la tanda final. El guardameta tuvo un bonito gesto con los aficionados desplazados a Wembley. Tras levantar el trofeo, Henderson se pasó por uno de los pubs donde los hinchas celebraban la victoria y pagó una ronda de mil libras en bebidas.

Fueron varios aficionados los que revelaron esta anécdota con varias fotografías publicadas en las redes sociales. En una de ellas se le ve a Henderson en la barra del bar con la medalla de supercampeón inglés colgada al cuello y fotografiándose con una decena de hinchas.

La actuación de Henderson ayer en Wembley se recordará para siempre en el Crystal Palace, que en menos de dos meses ha levantado sus primeros dos grandes títulos en 120 años. El guardameta detuvo los penaltis de Alexis Mac Allister y Harvey Elliott y, antes, durante el partido, tuvo tres grandes intervenciones que salvaron a su equipo.

A sus 28 años, Henderson vive el mejor momento de su carrera deportiva. Tras salir del Manchester United por la puerta de atrás llegó al Crystal Palace en 2023. En este club del sur de Londres ha logrado hacer historia siendo claro protagonista de los dos primeros títulos de la entidad.

