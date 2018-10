'Galderinho': De Malta a enrachado en La Florida Galder, en su presentación como jugador jarrillero. / Club Portugalete «Son rachas, lo que venga; lo que quiero es cumplir con los objetivos. A ver si subimos a Segunda B», señala Galder Dwomoh, aterrizado en el Portu desde la isla de Gozo, con 5 goles ya firmados. JAVIER BELTRÁN Bilbao Miércoles, 31 octubre 2018, 17:13

Cinco goles acumula Galder Dwomoh Lombas (Bilbao, 24-2-90) en su retorno al Portugalete. Una petición directa de Ezequiel Loza para formar tándem con su amigo Cristian Bonilla. Ambos forjados en el Colegio La Salle de Sestao, donde entablaron una sólida amistad trasladada al campo años después. Solo el asombroso Aitor López Ugarte, del Balmaseda, con 9 goles, y los jugadores del filial del Alavés, Andrei e Iñaki, con 6, le anteceden en la clasificación de artilleros en el Grupo IV de Tercera División, con diez jornadas consumidas. No se marca cifras: «Son rachas, lo que venga; lo que quiero es cumplir con los objetivos; a ver si subimos a Segunda B», lanza a El Correo el espigado delantero.

En el Santurtzi ya metió 14 tantos en Tercera División, por lo que avisa que siempre «hay que mejorar». Precisamente, Galder Dwomoh, alias 'Galderhino', cogió el petate y viajó el pasado mes de diciembre a Malta, abandonando el club marinero para enrolarse en el Victoria Hotspurs, en la pequeña isla de Gozo, donde compartió vestuario con un argentino y un par de brasileños. Ya estuvo hace dos veranos probando en el Balzán, aunque la intentona no cristalizó, pero le gustó el ambiente, la isla y su gente. Galder, de 28 años y una planta imponente de 1'94, prefiere ahora la tranquilidad de estar junto a los suyos, arropado además por un vestuario amigo, para rendir al máximo: «Quería, antes de dejarlo, quitarme la espina y no pensar en qué hubiera pasado de no salir al extranjero, pero ahora me tendría que compensar mucho», señala sabedor de que lo querían atar en un club de la Tercera de Italia o en el propio equipo maltés.

«Sientes más soledad, estás acostumbrado a tu gente, y la calidad de vida que tenemos en España no la hay fuera», se sincera Galder, que compagina el fútbol en el Portu con trabajos esporádicos suministrados desde una ETT. «Si te ofrecieran fuera tres o cuatro veces más, saldría, pero no es el caso», añade el 9 jarrillero. Con Bonilla, que suma 3 goles, ha encontrado un socio de lujo. «Nos entendemos a la perfección, ya jugamos juntos en el Santurtzi. Podemos rendir mucho juntos», desliza encantado en el vestuario líder de Tercera de La Florida, que sueña de forma coral con retornar a la categoría de bronce. En la que 'Galderinho' ya lanzaba las faltas con la facilidad de un especialista. Sin carrerilla y buscando la escuadra.

En su hoja de servicios, sus pasos anteriores por Santutxu, Laudio y Getxo. Bermeo, River y Balmaseda le tentaron este verano. Pero Loza le convenció y Tiniko Trespalacios ejecutó. Hay 'feeling' y Galder Dowomoh, que necesita sentir el cariño, explota en el verde. Su abuela guarda como oro en paño todos los recortes de prensa que atañen al atacante, todavía con recorrido para escribir titulares en letras gruesas.