Tifo de los aficionados del Boca Juniors recordando ayer a Maradona.

El fútbol llora los cinco años sin Maradona

Mientras los aficionados le recuerdan, todavía está pendiente que arranque el juicio para resolver las causas de su muerte

Igor Barcia

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:52

Comenta

El mundo del fútbol recuerda hoy una fecha dolorosa. Hace cinco años se conocía el fallecimiento de uno de los grandes genios de la historia ... de este deporte. Diego Armando Maradona fallecía el 25 de noviembre de 2020 a causa de una parada cardiorrespiratoria en su residencia en Tigre (Buenos Aires), donde se recuperaba de una intervención quirúrgica en la que se le fue extraído un coágulo del cerebro. Era el final trágico de una estrella caída, de uno de los grandes referentes de la historia del fútbol cuya segunda parte, tras la retirada, estuvo marcada por adicciones, incidentes y problemas de salud que le acarrearon una muerte prematura.

