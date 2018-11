Copa Libertadores | Resaca de la ida Fiesta en River y preocupación en Boca La afición de River, eufórica con el resultado de la ida. / EFE El empate logrado en la 'Bombonera' desata la ilusión entre la hinchada del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo. El entorno xeneize espera dar la vuelta a los pronósticos el día 24 MARCELA VALENTE Corresponsal. Buenos Aires Lunes, 12 noviembre 2018, 18:16

A pesar de que el resultado reflejó un empate (2 a 2), los simpatizantes de River han celebrado el resultado ante Boca en lo que fue el primer asalto de la final por la Copa Libertadores. En cambio, Boca dejó su propio estadio con un gesto adusto, tanto de su técnico como de los jugadores, y no hubo festejos de la hinchada. «Mi preocupación es tratar de armar el mejor equipo para que Boca pueda dar la vuelta en la cancha de River», desafió el técnico xeneize, Guillermo Barros Schelotto. «Vamos a dejar la vida para ganar», prometió el exjugador de cara a la revancha de la final que se jugará el sábado 24 en el 'Monumental', el estadio de River Plate.

Por su parte, Martín Biscay, el ayudante del técnico de River Marcelo Gallardo –suspendido por la Conmebol-, consideró que Boca «es un rival muy difícil, con jugadores de categoría» y comentó que el partido del domingo mostró un primer tiempo «injusto» en el que River dominó «plenamente» pero en el que no pudo evitar la ventaja para Boca.

Barros Schelotto sostuvo que la final fue un partido de «alto nivel». «La calidad de los jugadores, tanto de River como de Boca, hacen que el resultado siga abierto», admitió. El técnico remarcó que Boca fue ganando dos veces y las dos veces igualó River. Por eso, prometió que para el encuentro decisivo tratarán de sostener mejor la posibles ventajas en el marcador.

Tras el aplazamiento por el diluvio del sábado, el partido se jugó este domingo en una 'Bombonera' colmada exclusivamente de simpatizantes de Boca. En Argentina, las hinchadas visitantes están restringidas debido a los episodios de violencia ocurridos en los últimos años. Con ese inmenso aliento y jugando de local se esperaba que Boca aprovecharía para imponerse. Pero no fue así.

Quizás por eso, los seguidores de River, que no pudieron estar en la cancha, fueron hasta el 'Monumental' para celebrar el empate de visitantes junto a su estadio y esperar allí el regreso de los jugadores que fueron aclamados por los hinchas casi como si hubieran traído la Copa. Los recibió Gallardo, que había tenido que seguir el partido por televisión desde allí debido a la sanción.

Gallardo lucía exultante y saludó desde uno de los balcones. No fue el caso de Barros Schelotto, que estuvo todo el partido con el gesto serio y así siguió en la conferencia de prensa posterior. También reveló cierta preocupación el veterano Carlos Tévez, que al final del partido arengó a los jugadores para que salieran del estadio con la cabeza en alto, no con actitud derrotada.

El ambiente en la 'Bombonera' fue excepcional. A continuación, la afición de River en el 'Monumental'. Finalmente, un momento del partido. / Efe

Para los observadores, la final de la Copa Libertadores resultó un espectáculo memorable por muchas razones. Es la primera vez que los dos gigantes del fútbol argentino se enfrentan en la final de la Copa Libertadores. Y la última que en este torneo se juega una final a dos partidos.

Sin incidentes

En este sentido, el encuentro tuvo todos los condimentos de un entretenimiento de primer nivel, con buenas jugadas, muchos goles, un buen arbitraje –sin polémicas- y expectativas agigantadas por el suspenso y la postergación. Después del partido no hubo incidentes serios a excepción de algunos choques de simpatizantes con la Policía a la salida de Boca del estadio y un vidrio roto en el ómnibus en el que River trasladaba a los jugadores en camino de regreso al 'Monumental'. En el estadio, los puestos sanitarios tuvieron que atender a un centenar de personas por baja presión y lipotimias pero ningún caso de gravedad.

El ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, anticipó que está gestionando con los clubes la determinación de un sitio donde los simpatizantes puedan ir a festejar el sábado 24 y evitar aglomeraciones en lugares que no estén preparados. Ocampo también aclaró que la inspección realizada en el vestuario de Boca antes del partido no fue por Gallardo, sino para detectar si se había cumplido con la norma aceptada por los clubes según la cual no se puede ingresar banderas y otros elementos para festejos de los jugadores dentro de las instalaciones del club rival, y aseguró que harán lo mismo en River.