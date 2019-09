La Federación reconoce que se precipitó al anunciar el Euskadi-Argentina El presidente de la Federación Vasca de Fútbol Luis Mari Elustondo. / Luis Ángel Gómez Elustondo dice que el partido de San Mamés se suspendió por «una pataleta» del agente que lo negoció y dice que no sabe si se querellara contra él JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Bilbao Lunes, 23 septiembre 2019, 15:20

Luis Mari Elustondo, presidente de la Federación Vasca de Fútbol (FVF), ha admitido este lunes en Bilbao que se precipitó al anunciar el Euskal Selekzioa-Argentina, convocado para el 13 de octubre y que fue suspendido unilateralmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El dirigente ha reconocido que dio ese paso sin el consentimiento de World Eleven, la empresa con la que negoció, y que esa situación abrió sus diferencias con la compañía que desembocaron en la decepción de que el mejor partido de la historia de la tricolor quede en humo.

«Incumplir los acuerdos sale más barato que con otras selecciones que son miembros de la FIFA. A veces nos tratan como si fuéramos de Regional», ha lamentado Elustondo. El trato fue firmado por los dirigentes vascos con Guillermo Tofoni, fundador de World Eleven, la empresa argentina con los derechos para los amistosos de la albiceleste en octubre. El primero se juega en Dortmund ante Alemania el 9 y el segundo, el que debía ser en San Mamés, se disputa en Elche ante Ecuador.

Elustondo atribuye la ruptura del acuerdo firmado el pasado 26 de agosto a «una pataleta» de Tofoni. El contrato, del que ha mostrado algunas partes a los medios, recoge en su artículo 9 que «las partes no pueden divulgar cualquier información, incluyendo su existencia o sus términos». Aquí surge el primer error de la FVF, hacerlo público mediante una nota de prensa. Elustondo admitió que no tenía permiso de Tofini para dar ese paso. «No llegamos a hablar de cuándo se podía decir».

«Durante la negociación había gente del mundo del fútbol que me decía que tuviera cuidado, que cualquier día te dicen que no, que han cambiado de opinión, pero cuando se firmó el contrato lo di por hecho», ha indicado el máximo dirigente del fútbol vasco.

La misma noche del anuncio, la AFA dijo a varios medios no saber nada sobre el partido. «Fue un toque de campana al que no le di mucha importancia», dijo el presidente de la FVF. Elustondo habló con Tofoni. «Estaba molesto, pero el plan seguía adelante». Sin embargo, tres días después el empresario hizo saber que se había reunido con la AFA y que el duelo se suspendía.

El presidente de la FVF dijo que a partir de ese momento las relaciones con Tofoni cambiaron. «Dejó de comunicarse con nosotros. Estoy molesto con él porque ha firmado un contrato que no ha cumplido», lamentó. Y añadió que el empresario argentino se quejó de otras dos cuestiones, que este periódico desvelara que el acuerdo económico era de medio millón de euros más gastos de viaje y estancia para cincuenta personas. Tampoco le ha gustado que se haya recordado que fue acusado por el 'Informe García' de la FIFA sobre sobornos para la favorecer la candidatura de Catar, asunto del que él mismo ha hecho declaraciones a medios de su país para defenderse. «Al final por el cabreo que ha tenido lleva a Argentina a jugar a Elche en peores condiciones económicas».

Antes de la ruptura, añadió Elustondo, las relaciones eran tan fluidas que «hasta hablamos de devolverles la visita y jugar allí y que Messi, que está sancionado y no podía jugar, viniera al palco». Muchos dirigentes del fútbol vasco sospechan que eran el plan B de Argentina. «A veces tengo la sensación de que éramos el segundo plato de ellos, pero no tengo pruebas para afirmarlo. Se hablaba de que iban a jugar en Lisboa, en África...».

Con un acuerdo firmado y roto, la FVF parece tener un caso legal para llevar a Tofini a los tribunales. «Lo consultaremos en nuestra junta directiva», dijo al inicio de la rueda de prensa. En el tramo final admitió no ver muchas opciones a esa vía. «No tengo muchas esperanzas, pero vamos a llevarlo a la directiva y a nuestros asesores legales para que nos digan si vamos hacia adelante o lo dejemos estar».

La FVF explicó que las negociaciones con Argentina arrancaron en marzo. «Nos pidieron unas cifras prohibitivas y las rechazamos», explicó. Las fuentes consultadas indican que demandaban 1,2 millones. La mala Copa América albiceleste y la sanción de tres meses a Messi abrieron un nuevo horizonte y finalmente se cerró en 0,5 más gastos.

Elustondo ha comparecido este lunes junto con la vicepresidenta primera de la FVF, Nerea Zalaberria, y el tesorero, Xabier Irusta. En primera fila le apoyaba un directivo más. La imagen simboliza su soledad en la Federación. Pese al fracaso de su gestión y admitir su responsabilidad, descarta presentar su dimisión y dice estar dispuesto a agotar su mandato hasta otoño de 2020. «Los errores los asumo, pero necesitamos comprensión. No he pensado en dimitir, el que trabaja y busca cosas e intenta sacar el mejor resultado no tiene ninguna obligación de sentirse culpable, podemos equivocarnos», justifica.