El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Arriba Unai Naveira, Beñat de Jesús, Sabin Merino, Álex Valiño, Víctor San Bartolomé e Ibon Ispizua. Abajo Imanol Torre, Julen Huidobro, Oier López, Iñigo Muñoz y Urtzi Albizua. P. O.

Los 11 exrojiblancos del Barakaldo que desafían al Bilbao Athletic

La plantilla gualdinegra cuenta con un 'equipo' de jugadores con pasado en Lezama que esperan con emoción el derbi de hoy en Lasesarre

Peru Olazabal

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:57

Comenta

Durante las dos últimas temporadas, el Barakaldo ha tenido un marcado sello rojiblanco. El curso pasado, hasta catorce futbolistas que pasaron por la plantilla gualdinegra ... tenían pasado en Lezama. Esta vez no es menos. Se podría hacer un once solo con jugadores formados en el Athletic. Aunque curiosamente ninguno está cedido por la entidad de Ibaigane. Son Ibon Ispizua, Beñat de Jesús, Oier López, Urtzi Albizua, Imanol Torre, Unai Naveira, Julen Huidobro, Víctor San Bartolomé, Iñigo Muñoz, Sabin Merino y Álex Valiño. Todos ellos, hoy a las 21.15 horas, vivirán con emoción el derbi que les enfrentará al Bilbao Athletic en Lasesarre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  6. 6 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  7. 7 Desarticulan una organización criminal tras ser interceptados 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga
  8. 8

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  9. 9

    Tubos Reunidos suspende su actividad en la planta de EE UU por los aranceles de Trump
  10. 10 Luitingo se sincera sobre su etapa en Bilbao con Jessica Bueno: «Fue regular, pero allí la gente es de categoría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los 11 exrojiblancos del Barakaldo que desafían al Bilbao Athletic

Los 11 exrojiblancos del Barakaldo que desafían al Bilbao Athletic