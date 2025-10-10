Los 11 exrojiblancos del Barakaldo que desafían al Bilbao Athletic

Durante las dos últimas temporadas, el Barakaldo ha tenido un marcado sello rojiblanco. El curso pasado, hasta catorce futbolistas que pasaron por la plantilla gualdinegra ... tenían pasado en Lezama. Esta vez no es menos. Se podría hacer un once solo con jugadores formados en el Athletic. Aunque curiosamente ninguno está cedido por la entidad de Ibaigane. Son Ibon Ispizua, Beñat de Jesús, Oier López, Urtzi Albizua, Imanol Torre, Unai Naveira, Julen Huidobro, Víctor San Bartolomé, Iñigo Muñoz, Sabin Merino y Álex Valiño. Todos ellos, hoy a las 21.15 horas, vivirán con emoción el derbi que les enfrentará al Bilbao Athletic en Lasesarre.

Uno de los jugadores que realizó toda su formación en Lezama es Oier López. Estuvo allí desde el primer año de alevín hasta completar dos campañas con el filial. A sus 23 años, cumple su segundo curso en el Barakaldo y no duda en valorar que la cantera rojiblanca «es la infancia que he vivido, guardo muy buenos recuerdos de compañeros, entrenadores y experiencias allí. Saco de todo eso algo muy positivo que me está ayudando en el Barakaldo».

El lateral izquierdo comparte puesto con Urtzi Albizua, desvinculado este pasado verano del club bilbaíno tras siete campañas como rojiblanco. Pese a su juventud (20 años) demuestra madurez y estar centrado en su nueva aventura futbolística. «Llegar a la élite y jugar en el Athletic siempre está en la mente de un jugador joven, todos tenemos la ambición de llegar lejos, pero ahora mismo estoy pensando solo en el Barakaldo y llegar lo más lejos posible con este club», indica. El primer paso para que las cosas les vayan bien a los gualdinegros será tratar de vencer hoy al Bilbao Athletic. Aunque no será tarea fácil.

Se podría decir que ambas escuadras han tenido mejor arranque que lo que apuntan sus resultados. Han merecido más de lo que han sumado en estas primeras seis jornadas de Primera Federación. El Bilbao Athletic es octavo con dos victorias, tres empates y una derrota –9 puntos–, mientras que el Barakaldo es duodécimo con un solo triunfo, cuatro empates y una derrota –7 puntos–. Álex Valiño, que estuvo cuatro años en Lezama antes de pasar por otros ocho clubes, reconoce que éste «es un partido marcado en el calendario, especial para todos y más aquí, que hay muchos ex jugadores». «No solo es especial para nosotros, también para la afición, así que esperamos mucho ambiente y que los puntos se queden en casa», añade.

Etapa a etapa

Iñigo Muñoz coincide con su compañero en que «Lasesarre va a responder como siempre lo hace, es un partido muy atractivo para la gente de aquí, tendrá ganas de ver a un Barakaldo atrevido, como somos, lo vamos a demostrar y la gente nos ayudará a dar nuestro mejor nivel». El caso del extremo de 29 años es distinto. Fichó ya por el filial cuando tenía veinte años tras brillar en el Gernika. Incluso debutó con el primer equipo en Copa de Rey ante el Formentera.

En cambio Unai Naveira pasó doce años por Lezama etapa a etapa, desde el primer año de alevín hasta el Bilbao Athletic. El centrocampista de 24 años espera «un partido muy disputado en el que los dos equipos querremos llevar la iniciativa y se lo llevará quien más protagonista sea con balón». «Espero un partido muy competido, intentaremos apretarles arriba para que no tengan juego y generar lo máximo posible. El Bilbao Athletic es intenso, pero podemos contrastar muy bien sus ataques para llevarnos la victoria», agrega Julen Huidobro, que estuvo un año en el Juvenil del Athletic y ahora es la brújula de los fabriles en la medular. Beñat de Jesús, que estuvo desde cadetes hasta el filial rojiblanco, comparte que «debemos incomodarles en la presión, ser muy agresivos y ser profundos».

Víctor San Bartolomé también conoce Lezama como si fuera su propia casa. Allí estuvo trece temporadas ininterrumpidas. El mediapunta baracaldés incide en la importancia que puede tener la veteranía en este derbi. «En un filial hay gente joven con mucha hambre, pero esa inexperiencia puede ser un hándicap o algo que nosotros, como equipo más consagrado, podemos aprovechar». En portería, Ibon Ispizua estuvo nueve años en la factoría rojiblanca antes de fichar por el Eibar. Desde la visión de un guardameta, subraya que «hay que estar concentrado en todo momento porque puede ser un partido cerrado, así que hay que estar atento a intervenir con éxito».

El más reconocido de estos ex leones es Sabin Merino, que jugó un total de 75 partidos con el primer equipo. El delantero resalta que «este es el vestuario más similar a lo que te puedes encontrar en el Athletic porque hay mucho jugador de aquí». De hecho, 16 de sus 25 jugadores son vizcaínos. Mientras, en el Bilbao Athletic solo hay doce vizcaínos. Desde que el de Urduliz salió del club bilbaíno nunca se había enfrentado a él ni al filial. «Lo afronto con muchas ganas», desliza. Mientras, el único que seguro que no estará en el verde es Imanol Torre, quien se formó tres años en Lezama y ahora no tiene ficha, pero se entrena con el equipo para recuperarse de una lesión grave. Dice tener «muy buenas sensaciones». Ha empezado ya a ejercitarse junto al resto del grupo.