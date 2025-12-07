Expulsan al padre de Lamine Yamal de la zona de La Cartuja donde se ubicaba por sus gestos a la afición del Betis Mounir Nasraoui celebró los goles de su equipo y la seguridad tuvo que moverle a otro sector del campo

Mounir Nasraoui volvió a robarle ayer el protagonismo a su hijo Lamine Yamal, que anotó de penalti el quinto gol de su equipo para ganar al Betis en La Cartuja. Según adelantó la cadena Ser, el padre de la estrella azulgrana se dedicó a «provocar y hacer gestos» a la afición verdiblanca en cada gol del Barça. Y cuatro de esos goles fueron en los primeros 40 minutos.

Cuando la hinchada verdiblanca se dio cuenta de quién era el aficionado culé infiltrado entre verdiblancos, todos comenzaron a señalarle. Se aprecia a la perfección en varios vídeos difundidos anoche en las redes sociales.

En uno de ellos aparecen agentes de Seguridad que intentan calmarlo para que minutos después le inviten a abandonar su localidad, fruto de la tensión generada en las gradas. Él y sus acompañantes abandonaron la zona entre gritos e insultos procedentes de una decena de hinchas verdiblancos que le esperaban en el vomitorio.

Sin embargo, el padre de Lamine Yamal no fue expulsado de La Cartuja sino reubicado en otra zona del campo, y pudo disfrutar de la victoria de su equipo.