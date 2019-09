El golazo desde el centro del campo del exjugador del Athletic Ibon Gutiérrez con el San Pedro Momento en el que Ibon Gutiérrez dispara desde el centro del campo. / San Pedro El mediocentro de 35 años, que compagina ahora el fútbol con su trabajo en un concesionario, demostró el fin de semana que no ha perdido la calidad que le hizo ser comparado con Guardiola JAVIER BELTRÁN Lunes, 30 septiembre 2019, 13:19

El exjugador del Athletic Ibon Gutiérrez sigue demostrando su calidad a los 35 años. El mediocentro que debutara con el primer equipo de la mano de José Luis Mendilibar marcó este fin de semana un gol desde el medio campo en el partido que enfrentó a su actual equipo, el San Pedro, ante el filial del Gernika (1-2). «Siempre es bonito hacer goles, con la edad que sea y en la división que sea», comenta a EL CORREO con su habitual modestia un jugador que compagina ahora el fútbol con su trabajo en un concesionario.

Corría el minuto 70 con 0-1 favorable a los visitantes cuando un central del Gernika perdió el balón ante la presión del pivote, que se llevó el esférico con la espuela y viendo la posición adelantada del guardameta rival, soltó un zapatazo para batirle desde la línea divisioria del rectángulo de juego. «Es mi primer gol con la elástica del San Pedro, imagínate la alegría», lanza un jugador comparado en su día con Guardiola por su estilo de juego. «Nunca he sido de meter muchos goles», reconoce si bien recuerda una ocasión en que casi logra un tanto similar al logrado el fin de semana. Ocurrió ante la Real Sociedad en su etapa con el Castellón: «Me la sacó Asier Riesgo con los dedos y pegó el balón en el larguero», asegura el primo segundo del madridista Guti, llegado al conjunto vizcaíno en julio del año pasado tras un periplo que le ha llevado a militar en el Numancia y Castellón cedido por el Athletic y, tras desligarse de Lezama, en Albacete, Alicante, Alavés, Sestao River, Sant Andreu, Badalona, Palencia y Sodupe.

El gol desde medio campo no fue fruto de la improvisación, sino de conocer bien la táctica del técnico rival de apostar siempre por salir con el balón controlado y con el guardameta adelantado, «Lo tenía en mente en todo momento», reconoce. «El portero formaba parte de ese juego y en cuanto le vi dos o tres veces tan adelantado, a la tercera no me lo pensé y me dije 'allá voy'. Y salió bien», relata

Respecto a la categoría en la que milita en la actualidad, la División de Honor territorial -el San Pedro descendió la campaña pasada desde Tercera-, reconoce que «no conozco mucho, pero mantenemos una buena base del año pasado y hay un buen equipo pese a que alguno de ha ido en verano al Somorrostro, al Sodupe, al Zamudio...., y los fichajes de Sestao aportan bastante», asevera.

Ibon Gutiérrez tiene un acuerdo verbal con su técnico, Jon Ayala, para tener cierta laxitud entre semana con los entrenamientos por motivos laborales, ya que sale normalmente de su puesto sobre las ocho de la tarde: «Aunque salga tarde de trabajar, llego allí, entreno, y me sirve para desfogarme y estar en forma», relata el talentoso mediocentro, que conserva un talento y un golpeo que le permiten marcar golazos como este.