El exguardameta del Arenas, Txemi Talledo, entrenará a los porteros del Zalla

El exguardameta del Arenas, Txemi Talledo, continuará vinculado con su pasión, el fútbol, como entrenador de porteros en el Zalla de Primera Regional durante la próxima temporada. «Es una buena oportunidad de demostrarme si me gusta este mundo de entrenar o no», declara, después de décadas en activo bajo palos.

Talledo reconoce que la idea de emprender esta nueva aventura «llevaba tiempo rondándome en la cabeza. Me llamó el Zalla, di una vuelta a la propuesta y acepté». En este sentido, «voy a un club que conozco, jugué un año allí y tengo amigos en el cuerpo técnico y en la directiva», apunta con ilusión.

El exrojinegro no oculta que «me hubiera gustado haber seguido vinculado de alguna manera al Arenas, el club que llevo en el corazón». Pero «no sé que tenían pensado y si se iban a dirigir a mí. En el fútbol, las oportunidades hay que cogerlas cuando llegan, todo pasa muy rápido», apunta sin atisbo de remordimiento.

Centrado en el presente, destaca que a la hora de dar este paso ha pesado el hecho de «entrenar a porteros ya maduros y hechos, a los que es mucho más sencillo ponerles a tono». En este sentido, «no me veo preparado aún para entrenar a chavales a los que hay que enseñar desde la base, me veo muy verde en ese campo».

A la hora de desempeñar su nueva labor, tendrá como referente al preparador de porteros del Arenas, Jon Ander Izkoa, quien «me ha entrenado durante nueve temporadas y una fue mi compañero». «Han sido mis mejores años, me ha tenido muy bien físicamente y somos muy parecidos como guardametas: sobrios y nada espectaculares», afirma.

De su nuevo club, Txemi Talledo resalta que «cuentan con un proyecto ambicioso a medio y largo plazo» para recuperar el lugar que se merece un histórico del fútbol vizcaíno. «Quieren tirar para arriba y, por lo menos, llegar hasta Tercera División, que por historia es la categoría en la que merecen estar», concluye centrado en este nuevo proyecto deportivo.

Talledo ha defendido durante diez temporadas, repartidas en dos etapas, la camiseta rojinegra. Ha sido un fijo de todos los entrenadores que se han sentado en el banquillo de Gobela durante esa década culminada con el ascenso a Segunda B. A sus 39 años, decidió a principios de esta campaña colgar los guantes definitivamente.