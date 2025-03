Una exdirectiva del Athletic, implicada en el presunto amaño de las sedes del Mundial 2030 para elegir a Anoeta

María Tato, directiva del Athletic en la época de Aitor Elizegi como presidente del Athletic, aparece implicada en el supuesto amaño de las puntuaciones para ... elegir las sedes españolas del Mundial 2030, lo que habría facilitado la entrada de Anoeta en detrimento de Balaidos, en Vigo. Según una investigación del diario 'El Mundo', esta abogada, directora de la candidatura para este campeonato de la Federación Española de Fútbol, presidió la «caótica» reunión en la que se produjo la baremación de las ciudades y estadios que acogerán los encuentros de la Copa del Mundo. Junto a ella estaba Fernando Sanz, exresponsable del equipo organizador e hijo del expresidente del Madrid Lorenzo Sanz.

«Vamos allá. Vamos a meter valores en el Excel a ver qué nos queda. La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con el resultado», comienza el audio que publica el diario madrileño. Después de esta frase se escuchan risas. «Vamos a dar puntuaciones y ya está», asegura. Sanz asiente: «Las que des tú, están bien». «Vamos a pensarlo, 'porfa'», solicita Tato, quien fuera responsable del fútbol femenino en el Athletic y reclutada en septiembre de 2020 por Luis Rubiales para dirigir este área en la Federación Española.

Entonces se escucha a Sanz. «Es que claro, es que dice: ¿dispone de ubicación y conexiones estratégicas?». Y reponde responde Tato refiriéndose a A Coruña. «No tienen, con Marruecos no tienen una mierda». La reunión, desarrollada el 25 de junio, se extiende más tiempo del previsto. Al parecer, no tienen claro los criterios de puntuación y tardan más de lo esperado en calificar cada uno de los estadios y la ciudades. «Fer -habla Tato-, si me parece bien, lo que pasa que esto va a ser más lento de lo que nosotros pensábamos». Sanz responde: «Tú sabes que esto tiene que estar para mañana para hacerlo con esta gente». «Tranquilo, y lo vamos a hacer (...). ¿Puedo hacer esto ahora de las sedes o te rompemos el día?», comenta la exdirectiva del Athletic a una compañera de la Federación.

El lío de las conexiones

Uno de los puntos más peliagudos es el tema de las conexiones entre ciudades. En ese momento Tato se hace valer. «La que se conoce los aeropuertos soy yo. Tenemos que darle unas vueltas», asegura la persona que dirigió el cónclave federativo. «El aeropuerto de Coruña es pequeño, es la mitad que el de Bilbao, es muy pequeñito... [conexión] con Marruecos no tienen una mierda», dice. «¿Tren tiene Coruña? ¿Sí, no? Pues ponle un 10», comentan entre todos, en un intento de agilizar el ritmo del proceso de puntuación.

Después de esta anárquica reunión, se confecciona una lista en la que aparece el estadio de Balaidos en el puesto número 11, el último que pasa el corte. Tiene una puntuación de 10,2004. La posición 12 es para Anoeta, con 10,1226. No obstante, dos días más tarde surge otro listado, presuntamente manipulado -en esta fase no interviene Fernando Sanz, según el diario madrileño- en el que el estadio de San Sebastián tiene 10,6026 por 10,2004 el campo del Celta de Vigo.

¿Y cuál es el cambio que permite a Anoeta aparecer entre las seleccionadas? Se sube la puntuación de uno de los subfactores del recinto donostiarra, en concreto el vinculado al proyecto técnico, pasando de 15 a 20 puntos. Es el Subfactor A1, que llevaba por título 'Considerar el nivel de intervención que debe llevarse a cabo' y que representaba el 30% de la valoración total de este apartado técnico.

Esas dos clasificaciones las recibe Tato el día 27 de junio, dos días después del cónclave, en su correo eléctrico. Sin embargo, el día anterior, la exdirectiva del Athletic había enviado un email a Rafael Louzán, actual presidente de la Federación y entonces vicepresidente, en el que Balaidos figura entre las elegidas. «Querido Rafa, te escribo unas líneas sobre la situación actual, siguiendo tus indicaciones para poder informar al detalle a Pedro (Rocha, entonces presidente de la Federación). Los criterios de baremación (han sido realizados) basándonos en los usados por la FIFA en el último mundial elegido: Brasil 2027 Femenino».

Petición de información

La realidad es que Balaidos se ha quedado fuera del Mundial. Las once sedes seleccionadas para España son en Madrid (Santiago Bernabéu y Metropolitano), Barcelona (Camp Nou y RCDE Stadium), Sevilla (La Cartuja), Bilbao (San Mamés), San Sebastián (Anoeta), Málaga (La Rosaleda), Las Palmas (Gran Canaria), La Coruña (Riazor) y Zaragoza (La Romareda).

Horas después de que se publicara la primera versión de la investigación, la Federación anunció este lunes que había pedido información a la comisión de la candidatura del Mundial de 2030. No obstante, fuentes de la entidad que rige el fútbol en España han asegurado que existían varios borradores, no solo estos dos, hasta que se confeccionó el listado definitivo enviado en julio a la FIFA.