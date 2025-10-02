La Euskal Selekzioa se medirá a Palestina el 15 de noviembre en San Mamés La Federación vasca y la palestina plasmarán el acuerdo este sábado en Gernika en un acto simbólico al que acudirá el vizcaíno, internacional por Palestina, Yaser Hamed

E.C. Jueves, 2 de octubre 2025, 13:59 | Actualizado 14:25h.

Era un secreto a voces pero desde este jueves ya es oficial. La Euskal Selekzioa disputará un amistoso solidario ante Palestina el próximo sábado 15 de noviembre en San Mamés.

La Federación vasca y la árabe firmarán el acuerdo este sábado en un acto simbólico que se celebrará en el Museo de la Paz de Gernika. Al evento acudirán Jibril Rajoub, presidente de la Federación palestina de fútbol; Susan Shalabi, vicepresidenta; y Yaser Hamed, jugador vizcaíno de la selección de Palestina. También estará Iker Goñi, presidente de la Federación vasca.

«Desde el convencimiento de que el fútbol puede y debe servir como altavoz de solidaridad, la Federación vasca de fútbol y la Federación palestina de fútbol hemos llegado a un acuerdo para organizar este encuentro, con el objetivo de reclamar y defender la paz», informa la entidad vasca a través de un comunicado.